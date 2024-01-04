العبدالله الكويت حريصة على الاضطلاع بدور فعال وإيجابي لمعالجة وحل القضايا المطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان

حريصون على مواصلة الدور الإنساني والتنموي الكويتي المستمر على مر السنين



قال وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في تصريح بمناسبة بدء عضوية الكويت في مجلس حقوق الإنسان لـ 3 أعوام (2024 - 2026): أود أن أغتنم هذه المناسبة لأؤكد حرص الكويت على الاضطلاع بدور فعال ومساهم بشكل إيجابي نحو معالجة وحل القضايا الملحة المطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع بقية أعضاء المجلس، مواصلة بذلك دورها الإنساني والتنموي الذي دأبت عليه على مر السنين.

وأضاف العبدالله: إن تبوؤ هذه العضوية الأممية المهمة يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت أمام المجتمع الدولي، وثقة الدول الشقيقة والصديقة بقدرة وطننا الغالي على المساهمة في خدمة القضايا العربية والإسلامية في مجال حقوق الإنسان والدفاع عنها، فضلا عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وأوضح وزير الخارجية أن هذه العضوية تضاف إلى سجل إنجازات الكويت التي حققتها على مدى 60 عاما كعضو نشط في الأمم المتحدة، وذلك بفضل حكمة واتزان سياستها الخارجية واحترامها للمقاصد والمبادئ النبيلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.