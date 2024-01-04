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الأنصاري لـ الأنباء التجارة مسحت أسعار 39 سلعة غذائية وتأكدت من توافر البيض والبصل

1/4/2024 11:46:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام فريق من الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة برئاسة مدير الجهاز فيصل الأنصاري بجولة ميدانية على احدى الجمعيات التعاونية بمرافقة «الأنباء» وذلك للتأكد من ثبات أسعار 39 سلعة غذائية مسجلة لدى سيستم الوزارة.
وأكد الأنصاري في تصريح لـ «الأنباء» أن فريق إدارة الجهاز الفني بالوزارة قام خلال الجولة بتفقد مادتي البيض والبصل، مشيرا الى توافرهما في الجمعية، ومطمئنا جمهور المستهلكين بأن المخزون الغذائي في الكويت متوافر ويلبي احتياجاتهم.
وكشف الأنصاري عن أن وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم بصدد إصدار قرار إداري لتشكيل لجنة لمدة شهرين تضم فريقا متخصصا معنيا بمتابعة السلع الرمضانية بأنواعها في الأسواق المحلية سواء في الجمعيات التعاونية أو الأسواق المركزية وكذلك محلات بيع اللحوم والدواجن والمطاحن والتمور والمواد الغذائية التي يزداد عليها الطلب من قبل المستهلكين قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
ولفت الأنصاري إلى ان هذه اللجنة عادة يتم تشكيلها بشكل سنوي بالتزامن مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، وذلك كنظرة استباقية من الوزارة لمسح ومتابعة الأسعار والمواد الغذائية خلال هذه الفترة من السنة بهدف أن يكون هناك استقرار في الأسعار.ونصح الانصاري المستهلكين في حال وجود غش تجاري او مخالفات بضرورة الاتصال على الخط الساخن رقم 135 او الواتساب رقم 55135135 او الموقع الالكتروني للوزارة او المراكز التجارية المنتشرة في جميع انحاء الكويت للإبلاغ عن هذه الشكاوى والملاحظات التي تأخذ بها الوزارة وتتابعها بمجرد الإبلاغ عنها.

MENAFN04012024000130011022ID1107687155

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