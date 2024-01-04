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سفير بيرو لـ الأنباء نأمل أن يكون هذا العام فرصة كبيرة لدعم وتعزيز التعاون الكويتي - البيروفي

1/4/2024 11:46:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
هنأ سفير جمهورية بيرو لدى البلاد كارلوس مانويل الكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة العام الجديد، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية والتوفيق والسداد، وللكويت وشعبها التقدم والازدهار.
وأشاد بالعلاقات الكويتية- البيروفية التي وصفها بالقوية والمتينة والمتطورة على كافة الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، آملا أن يكون هذا العام فرصة كبيرة لدعم وتعزيز التعاون الثنائي في ضوء الإمكانات المتاحة في البلدين الصديقين.
وأكد سعي السفارة الدؤوب إلى وضع الخبرات البيروفية في متناول الكويت في مجالات عديدة أبرزها الزراعة والأمن الغذائي.
وأعرب عن أمله في أن يكون هذا العام عام أمن وأمان يعم فيه السلام ربوع العالم ويعود الهدوء لكل المناطق المضطربة لما فيه صالح البشرية لأن التعاون لا التصارع والتقارب لا التنافر والسلام لا الحروب هي التي تصنع النهضة والتقدم والرخاء.

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