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العتل المهندسين مستعدة لإيجاد حلول لمشكلات المرور من أجل الحد من الخسائر في الأرواح على طرق الكويت

1/4/2024 11:46:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت جمعية المهندسين الكويتية عن شراكتها الإستراتيجية في تنظيم الملتقى الأول للسلامة المرورية، والذي سيقام برعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام وبمشاركة قسم تكنولوجيا الهندسة المدنية في كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجمعية م. فيصل دويح العتل بمقر الجمعية مع العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في الكلية د. علي العجمي ورئيس قسم تكنولوجيا الهندسة المدنية د. جمال المطاوعة والعميد متقاعد أمين سر جمعية السلامة المرورية د. مساعد النجار ومنسق عام الملتقى م. ناصر المنديل بحضور رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالجمعية د. بدر الطويل.
وأكد رئيس الجمعية م. فيصل العتل بعد اللقاء، أن هذه الشراكة تعكس اهتمام الجمعية ودعمها لكل الأنشطة المحلية الهادفة إلى دعم الخطط الحكومية والمساهمة في وضع الحلول الناجعة لحل مشاكل النقل والمرور في البلاد والحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات التي تشهدها طرق الكويت، مضيفا أن الجمعية ستمد يد العون لكل الجهات العاملة في هذا المجال وكل مجالات التنمية في الكويت.
وأشار العتل إلى جهود الجمعية وخبراتها التراكمية في إعداد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات وكذلك دعمها للبحوث والباحثين في مختلف المجالات وخاصة ذات العلاقة بالعمل الهندسي ستسهم في إثراء الملتقى واستقطاب مزيد من الباحثين الراغبين في المشاركة، مشيدا بأهداف الملتقى المتمثلة في عرض الأبحاث ذات العلاقة بالسلامة المرورية ونشر الوعي في أوساط مستخدمي الطرق والاطلاع على أحدث وسائل السلامة المرورية.
ودعا العتل المهتمين الى المشاركة ودعم الملتقى، مثمنا رغبة الهيئة المهمة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشراكة مع الجمعية وتحقيق التواصل الفني المطلوب للارتقاء بالأداء المهني الهندسي وتطوير مهارات كوادرنا الكويتية في مختلف المجالات.

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