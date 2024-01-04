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الكهرباء عدادات ذكية في مرافق التربية والأوقاف للتحكم بالاستهلاك وقت الذروة

1/4/2024 11:46:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
بدأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بتفعيل بعض الخطوات لتخفيض معدلات أحمال الكهرباء خلال موسم الصيف المقبل تفاديا لأي نقص ممكن ان يحصل خلال مواسم الصيف المقبلة.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن من هذه الخطوات تركيب عدادات ذكية في جميع مرافق وزارتي التربية والأوقاف، حيث بدأت الوزارة ممثلة في قطاع خدمات العملاء في عمل مسح ميداني لمرافق الوزارتين وذلك بهدف التحكم بتخفيض الأحمال في مدارس التربية ومساجد الأوقاف خلال أوقات الذروة، لافتة إلى ان نجاح الوزارة في تركيب عداداتها الذكية في المرافق المشار إليها قبل موسم الصيف من شأنه ان يسهم بشكل كبير في تخفيض معدلات استهلاك التيار.
وأضافت إن «الوزارة ستستأنف أيضا تركيب عداداتها الذكية في المصانع لتغطية جميع المصانع في البلاد»، مشيرة إلى قيام قطاع خدمات العملاء بتركيب أكثر من 1000 عداد ذكي في عدد من المصانع.
وأوضحت المصادر ان الوزارة سبق أن طالبت بأن يتم تحديد أوقات عمل المصانع بعيدا عن ساعات الذروة التي تبدأ من الحادية عشرة ظهرا حتى الخامسة مساء، بهدف خفض الأحمال خلال هذه الفترة، مشيرة إلى وجود عدة تصورات لدى قطاعات الوزارة المختلفة من شأنها أن تسهم في حال تطبيقها في خفض الأحمال الكهربائية خلال مواسم الصيف المقبلة.

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