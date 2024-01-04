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الرئيس التنفيذي لـ نماء ضمن قائمة أكثر 100 شخصية عربية تأثيرا في 2023

1/4/2024 11:46:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي اختيار الرئيس التنفيذي سعد العتيبي ضمن قائمة 100 شخصية عربية أكثر تأثيرا لعام 2023 في مجال المسؤولية المجتمعية وفقا للتصنيف المهني العربي الذي تم اعتماده من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية. وفي هذا الصدد، قال سعد العتيبي: تتجلى المسؤولية المجتمعية في العمل الخيري كمحور أساسي في استراتيجية «نماء» حيث تضع هذا المفهوم في صلب أولوياته وتتعهد بتحقيقه من خلال تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بها، مؤكدا على دور العمل الخيري في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا. وأوضح العتيبي أن هذه المسؤولية في عدة جوانب، أهمها الشفافية في إدارة الموارد واستخدامها بكفاءة لتحقيق أقصى فائدة حيث تضمن «نماء» أن تتجه التبرعات والموارد إلى الفئات المستهدفة بكفاءة عالية وبدقة، بالإضافة إلى ذلك تقوم بتعزيز الوعي في المجتمع بأهمية المشاركة الفاعلة في الأعمال الخيرية والتبرع لتعزيز الفعالية وتوسيع نطاق الدعم. وأضاف: تؤكد «نماء» على مفهوم المشاركة المجتمعية في تصميم وتنفيذ مشاريعها، حيث يشمل ذلك استماع وتضمين آراء واحتياجات المجتمع المستفيد في عمليات اتخاذ القرار، مما يسهم في تعزيز فاعلية البرامج وتحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن نماء الخيرية تعتبر الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية أمرا حيويا لضمان استمرارية العمل الخيري وتحقيق الأثر الإيجابي المستدام في المجتمعات التي تخدمها.

MENAFN04012024000130011022ID1107687151

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