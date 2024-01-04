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هيئة الدواء تكشف 3 طرق مهمة لعلاج قرح الفم

1/4/2024 11:38:05 PM
(MENAFN- Youm7) قالت هيئة الدواء المصرية إن قرح الفم متعبة جدا، وتسبب صعوبة في الأكل، وفي بعض الحالات يمكن أن تسبب سوء تغذية.
وأضافت هيئة الدواء المصرية أن علاج قرح الفم يتمثل في 3 طرق أساسية وهى:
1- التخدير الموضعى.
2- مسكنات الألم أو غسول الفم أو البخاخات للحفاظ على رطوبة الفم.
3- الأدوية المضادة للالتهابات.
وتعرف تقرحات الفم بأنها جروح تتشكل داخل الفم سواء كانت على اللسان أو اللثة أو حتى الشفتين، وهناك أسباب مختلفة وراء تكون تقرحات الفم تتراوح من نقص الفيتامينات إلى العدوى وإصابات الفم ولها العديد من الأنواع تتمثل في:
تقرحات الفم الصغرى: قرح صغيرة تلتئم في غضون أسبوعين دون أن تسبب الكثير من الانزعاج، هذا النوع لا يتسبب في حدوث
ندبات.
تقرحات الفم الرئيسية: وهي أكبر نسبيًا من القرح الطفيفة وهي أكثر إيلامًا وأعمق، قد تستغرق عدة أسابيع في الشفاء وقد تسبب أيضا ندبات.
قرحة الهربسي: هي قرح غير معدية تحدث بسبب عدوى الهربس، هذه مؤلمة للغاية وتتطلب تدخلًا طبيًا للشفاء بشكل كامل وسريع، يمكن أن يصاب الأطفال بهذه القرح إذا كانوا مصابين بالهربس ويجب أن يحصلوا على مساعدة طبية فورية.

علاج قرح الفم








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