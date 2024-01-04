وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يبحثان منع توسع الصراع فى غزة وتجنب التصعيد فى لبنان وإيران

MENAFN - Youm7) بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، ونظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، منع توسع الصراع في غزة وتجنب التصعيد في لبنان وإيران.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، الخميس، أن بلينكن تحدث مع كولونا.. حيث دعا بلينكن إلى الوقف الفوري للهجمات غير القانونية على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران والإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة بشكل غير قانوني.



وناقش الجانبان أهمية التدابير الرامية إلى منع اتساع نطاق الصراع في غزة، بما في ذلك الخطوات الإيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية وتجنب التصعيد في لبنان وإيران.

وشددا على أهمية التقليل إلى أدنى حد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة. بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير بلينكن ووزيرة الخارجية كولونا مجددا على الحاجة الملحة للتنسيق الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.



