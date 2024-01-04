واشنطن بوست: الضربة الأمريكية فى بغداد تثير شبح اندلاع حرب إقليمية أوسع

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الغارة أسفرت عن مقتل قائد ميليشيا مرتبطة بإيران وخاطرت بتسريع التداعيات الإقليمية لدعم واشنطن للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن لاحتواء إراقة الدماء.

ووقعت انفجارات في الجزء الأوسط من المدينة، مما أدى إلى اهتزاز النوافذ ودفع السلطات العراقية إلى إغلاق الشوارع القريبة. وقالت حركة حزب الله النجباء، وهي ميليشيا أعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات على القوات الأمريكية، في بيان إن نائب قائد العمليات في منطقة بغداد، مشتاق جواد السعيدي، المعروف باسم أبو التقوى، قُتل في غارة على مقر الدعم اللوجستي في شارع فلسطين.

وعندما علم السكان المجاورون أن الانفجار الذي وقع كان صوت قصف أمريكي، قالوا إن المخاوف من وقوع المزيد من أعمال العنف بدأت تزعجهم.. وقالت سارة جمال، 27 عاماً، التي عاشت على بعد عدة بنايات من الغارة: "إنها إشارة إلى أن السلام ليس دائما. لقد بدأ الأمر في سوريا، ثم لبنان، ثم إيران، والآن هنا. لقد تم جرنا إلى هذا، وليس لنا رأي".

وبينما استهدفت الولايات المتحدة مواقع مرتبطة بالميليشيات في العراق وسوريا عدة مرات في الأشهر الأخيرة، فإن العملية الأمريكية في مثل هذا الموقع المركزي بالعاصمة العراقية نادرة للغاية.. وتنضوي جماعة "حركة حزب الله النجباء" تحت قيادة الجيش العراقي الذي رد بسرعة وبغضب على الضربة قائلا إنها تقوض الاتفاقات بين بغداد وواشنطن.

ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها الضربة بأنها "ضرورية ومتناسبة"، قائلة إن القائد المستهدف "كان مشاركا بنشاط في تخطيط وتنفيذ هجمات ضد أفراد أمريكيين".

وتكشف الصور التي نشرتها وسائل إعلامية تديرها الميليشيات عن شظايا أسلحة تتوافق مع صاروخ جو-أرض مشترك أمريكي الصنع، أو JAGM، وهو صاروخ جديد تطلقه الطائرات الأمريكية من المقرر أن يحل محل الذخائر القديمة مثل هيلفاير. . ولم تتمكن صحيفة واشنطن بوست من التحقق بشكل مستقل من صحة الصور.

وتصاعد دخان أسود من الأزقة السكنية في مكان الضربات، وتناثرت الدماء والأشلاء البشرية. بكى بعض السكان القريبين. ووعد آخرون بالانتقام من الولايات المتحدة. "لن يبقى أي جندي أمريكي في العراق!" صرخ رجل وأطلق النار من بندقيته في الهواء. ويتمركز حوالي 2500 جندي أمريكي في البلاد، ظاهريا لمنع عودة ظهور شبكة داعش الإرهابية. وينتشر 900 آخرون في عدة مواقع استيطانية في سوريا، وفقا لواشنطن بوست.

وتقول إدارة بايدن إنها تعمل على الحد من التداعيات الإقليمية الناجمة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 22 ألف شخص في الأشهر الثلاثة منذ أن شن مسلحو حماس هجمات في جميع أنحاء المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة. وزار المبعوث الدبلوماسي الأميركي عاموس هوشستين لبنان الأربعاء

ومع ذلك، فإن دعم واشنطن لتصرفات إسرائيل مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين قد قدم للجماعات المسلحة في العراق وسوريا حافزا جديدا لمحاولة طرد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. وقد سجل المسؤولون الأمريكيون ما لا يقل عن 115 هجوما على القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر، تم تنفيذ معظمها بطائرات بدون طيار أو صواريخ أو كليهما.



