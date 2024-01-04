عشرات الشهداء فى خان يونس ورفح وغزة والنصيرات والمغازى

MENAFN - Youm7) استشهد مواطنان على الأقل وأصيب آخرون، الخميس، جراء الغارات المتواصلة التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على "خان يونس" جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء في المدينة منذ الصباح إلى 32 شهيدًا.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الأمل في خان يونس، بالتزامن مع تواصل قصف مدفعية الاحتلال على مناطق وسط المدينة. كما استشهدت امرأة وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل بمنطقة القرارة في خان يونس.

وفجّر جيش الاحتلال مربعات سكنية في بلدة خزاعة ومناطق مجاورة شرق خان يونس.

وفي وقت سابق، استشهد شخص على الأقل، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس، كما استشهد شخصان في قصف إسرائيلي على منطقة الفخاري شرقا، في حين دمر طيران الاحتلال منزلا شرق المدينة، وشن غارات على محيط مستشفى ناصر، ومستشفى الأمل، ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأظهر مقطع فيديو جثامين 14 شهيدا بينهم 9 أطفال، جرى انتشالهم بعد قصف طيران الاحتلال لخيام النازحين في محيط منطقة المواصي الساحلية غرب خان يونس.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد خمسة أشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط المدينة.

وفي مخيم "المغازي" وسط القطاع، قصف طيران الاحتلال منزلا، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال قصف منزل مدير مركز إسعاف المحافظة الوسطى أنور أبو هولي في مخيم المغازي، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والإصابات، مُشيرةً إلى أن طواقمها استطاعت إخلاء شهيدين وخمس إصابات حتى اللحظة فيما لا يزال عدد من المواطنين تحت الأنقاض.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة الرصاص صوب نازحين قرب مدخل قرية المصدر وسط القطاع.

وتمكنت طواقم الإنقاذ والإسعاف من انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل استهدفه طيران الاحتلال في مخيم المغازى.

وكان 5 أشخاص، استشهدوا في وقت سابق، وأصيب عدد آخر، إثر استهداف الاحتلال سيارة في المخيم الجديد بالنصيرات وسط غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق الزوايدة والنصيرات والمغازي والبريج وسط القطاع، ودمر طيران الاحتلال منزلا قرب جسر وادي غزة.

وفي مدينة غزة، أفادت مصادر طبية بوصول جثامين 9 شهداء إلى مجمع "الشفاء" الطبي جراء قصف طيران الاحتلال لأحياء المدينة، حيث شن غارات على منطقة جحر الديك جنوبا، وقرب ميناء غزة، لترتفع حصيلة الشهداء الذين جرى انتشالهم في المدينة منذ صباح اليوم إلى 39 شهيدا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، إلى أكثر من 22,430 شهيدًا، بينهم 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.