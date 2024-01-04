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قائدا الجيش واليونيفيل يبحثان سبل التعاون والتنسيق فى ضوء الوضع الراهن بالجنوب اللبنانى

1/4/2024 11:38:03 PM
(MENAFN- Youm7) بحث قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء ارولدو لاثارو، سبل التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل في ظل الوضع الراهن في الجنوب.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر قيادة الجيش اللبنانى فى اليرزة.

على صعيد متصل، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، نائب رئيس أركان الدفاع فى الجيش البريطانى للاستراتيجية العسكرية والعمليات اللواء تشارلز ووكر، بحضور السفير البريطانى فى لبنان، حيث تم التداول في سبل التعاون بين جيشى البلدين.








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