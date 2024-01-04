قائدا الجيش واليونيفيل يبحثان سبل التعاون والتنسيق فى ضوء الوضع الراهن بالجنوب اللبنانى

(MENAFN
- Youm7) بحث قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء ارولدو لاثارو، سبل التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل في ظل الوضع الراهن في الجنوب.
جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر قيادة الجيش اللبنانى فى اليرزة.
على صعيد متصل، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، نائب رئيس أركان الدفاع فى الجيش البريطانى للاستراتيجية العسكرية والعمليات اللواء تشارلز ووكر، بحضور السفير البريطانى فى لبنان، حيث تم التداول في سبل التعاون بين جيشى البلدين.
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