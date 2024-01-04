Friday, 05 January 2024 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المفوض السامى لحقوق الإنسان ينتقد تصريحات إسرائيلية تدعو إلى تهجير الفلسطينيين

1/4/2024 11:38:02 PM
(MENAFN- Youm7) قال فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنه "منزعج للغاية" من تصريحات "مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى" تدعو إلى نقل الفلسطينيين في غزة إلى الدول العربية المجاورة.

وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي نقلت عنه صحيفة "الجارديان" البريطانية، أشار تورك إلى أن 85% من سكان غزة هم بالفعل نازحون داخليًا، ولهم "الحق في العودة إلى ديارهم".

وحذر من أن القانون الدولي "يحظر النقل القسري للأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة أو ترحيلهم منها".

وجاءت تصريحاته بعد دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الفلسطينيين إلى مغادرة غزة وإفساح المجال أمام الإسرائيليين الذين يمكنهم "جعل الصحراء تزدهر"..

كما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير إن الحرب قدمت "فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة".








MENAFN04012024000132011024ID1107687137

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث