المفوض السامى لحقوق الإنسان ينتقد تصريحات إسرائيلية تدعو إلى تهجير الفلسطينيين

MENAFN - Youm7) قال فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنه "منزعج للغاية" من تصريحات "مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى" تدعو إلى نقل الفلسطينيين في غزة إلى الدول العربية المجاورة.

وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي نقلت عنه صحيفة "الجارديان" البريطانية، أشار تورك إلى أن 85% من سكان غزة هم بالفعل نازحون داخليًا، ولهم "الحق في العودة إلى ديارهم".

وحذر من أن القانون الدولي "يحظر النقل القسري للأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة أو ترحيلهم منها".

وجاءت تصريحاته بعد دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الفلسطينيين إلى مغادرة غزة وإفساح المجال أمام الإسرائيليين الذين يمكنهم "جعل الصحراء تزدهر"..

كما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير إن الحرب قدمت "فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة".



