قافلة دعوية مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى شمال سيناء اليوم

(MENAFN
- Youm7) فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقا والأزهر الشريف ودار الافتاء، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، اليوم الجمعة، وتضم ثمانية من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الافتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل"، وذلك على النحو التالي:
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