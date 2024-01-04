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قافلة دعوية مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى شمال سيناء اليوم

1/4/2024 11:37:58 PM
(MENAFN- Youm7) فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقا والأزهر الشريف ودار الافتاء، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، اليوم الجمعة، وتضم ثمانية من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الافتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل"، وذلك على النحو التالي:








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