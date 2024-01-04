Friday, 05 January 2024 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فاكسيرا تكشف 4 أسباب هامة للحصول على لقاح الإنفلونزا.. تعرف عليها

1/4/2024 11:37:58 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور مصطفى محمدى رئيس مركز اللقاحات بفاكسيرا عن 4 أسباب هامة للحصول على لقاح الإنفلونزا والتى تصمنت :-



١- يساعد فى خفض المضاعفات الهاصة بالإصابة بالإنفلونزا.

٢- خفض احتمال الاصابة بالإنفلونزا.

٣- يقلل الحاجة للبقاء في المستشفي حال الإصابة.

٤- يساهم فى قدرة الجسم مناعيا على مواجهة الفيروسات التنفسية.



وكشف المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا عن الفئات التى يمنع عنها التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية والتى تضمنت :-

١-الأطفال أقل من 6 شهور.

٢-الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض، أو حساسية مفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.



وقالت فاكسيرا: "يعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية مع أيا من اللقاحات الأخرى في نفس الوقت أو في أي وقت قبل أو بعد أي لقاح آخر إذ لا يوجد اشتراط لمدد زمنية فاصلة محددة بين لقاح الإنفلونزا الموسمية وأي لقاح آخر".



وأضافت: "ينشط المصل الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة مثل باقى التطعيمات، بل يقلل حدة الإصابة، وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا".



أسباب هامة للحصول على لقاح الإنفلونزا















MENAFN04012024000132011024ID1107687135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث