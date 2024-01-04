فاكسيرا تكشف 4 أسباب هامة للحصول على لقاح الإنفلونزا.. تعرف عليها

(MENAFN
- Youm7) كشف الدكتور مصطفى محمدى رئيس مركز اللقاحات بفاكسيرا عن 4 أسباب هامة للحصول على لقاح الإنفلونزا والتى تصمنت :-
١- يساعد فى خفض المضاعفات الهاصة بالإصابة بالإنفلونزا.
٢- خفض احتمال الاصابة بالإنفلونزا.
٣- يقلل الحاجة للبقاء في المستشفي حال الإصابة.
٤- يساهم فى قدرة الجسم مناعيا على مواجهة الفيروسات التنفسية.
وكشف المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا عن الفئات التى يمنع عنها التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية والتى تضمنت :-
١-الأطفال أقل من 6 شهور.
٢-الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض، أو حساسية مفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.
وقالت فاكسيرا: "يعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية مع أيا من اللقاحات الأخرى في نفس الوقت أو في أي وقت قبل أو بعد أي لقاح آخر إذ لا يوجد اشتراط لمدد زمنية فاصلة محددة بين لقاح الإنفلونزا الموسمية وأي لقاح آخر".
وأضافت: "ينشط المصل الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة مثل باقى التطعيمات، بل يقلل حدة الإصابة، وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا".
أسباب هامة للحصول على لقاح الإنفلونزا
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