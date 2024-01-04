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تعرف على أكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مصر

1/4/2024 11:37:58 PM
(MENAFN- Youm7) يعد البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة فى مصر، حيث إنه يجمع بين مكونين "فنى ومالى"، ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة، وهو برنامج ممول من عدة جهات، وهى الاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة السويسرية، وهيئة التعاون الدولى الألمانية، وبنك التعميرالألماني.

البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة يعمل فى 4 محافظات هم كفرالشيخ والغربية وقنا واسيوط، وخلال عام 2023
تم الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذا لخطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.

وتضم إنشاء وتسليم 5 محطات انتقالية وسيطة بمحافظات البرنامج، في قنا وأسيوط والغربية، بواقع محطتين بمركزى زفتى وسمنود بمحافظة الغربية، وكذلك محطتين بمركزى أبو تيج وديروط بمحافظة أسيوط، ومحطة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، بالإضافة الى استكمال العمل بمحطتين بمركزى منفلوط وابانوب بمحافظة أسيوط.

كما تم الانتهاء من طرح المناقصات لمشروعات البنية التحتية بالمحافظات، وهي مناقصة مشروع إنشاء المدفن الصحى بمركز قوص بمحافظة قنا، ومناقصة مشروع إنشاء مصنع المعالجة البيولوجية والميكانيكية للمخلفات الصلبة بمركز قوص محافظة قنا، ومناقصة مشروع إنشاء خلايا دفن صحى بمدفن السادات التابع لمحافظة الغربية، ومناقصة إنشاء المدفن الصحى للمخلفات بمركز أسيوط محافظة أسيوط، ومناقصة إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات بمركز أسيوط محافظة أسيوط، ومناقصة مشروع إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.







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