الأوقاف تطلق اليوم 10 قوافل دعوية كبرى حول الصحة الإنجابية

الأوقاف تطلق اليوم 10 قوافل دعوية كبرى حول الصحة الإنجابية
التاريخ
1/4/2024 11:37:53 PM
(MENAFN
- Youm7) في إطار دور وزارة الأوقا في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة الموافقة (5/ 1/ 2024م) عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:-
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