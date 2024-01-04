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الأوقاف تطلق اليوم 10 قوافل دعوية كبرى حول الصحة الإنجابية

1/4/2024 11:37:53 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار دور وزارة الأوقا في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة الموافقة (5/ 1/ 2024م) عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:-











































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