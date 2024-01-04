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البحرية الأمريكية: 1500 سفينة تجارية عبرت البحر الأحمر بأمان منذ تشكيل حارس الازدهار

1/4/2024 11:37:50 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت البحرية الأمريكية أن 1500 سفينة تجارية عبرت مياه البحر الأحمر بأمان منذ بدء "حارس الإزدهار"، وهو التحالف الذي تم تشكيله قبل أسابيع لردع جماعة الحوثي عن مهاجمة السفن التجارية.

وقال قائد البحرية في القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية الخميس - إنه منذ الإعلان عن التحالف زاد عدد الدول المشاركة لتصبح 22 دولة.

وأضاف كوبر أنه لا توجد قوات من المارينز تؤمن السفن التجارية بل سفن حربية من دول عدة، موضحا أنه تم تسجيل 25 هجوما ضد السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، منذ 17 نوفمبر 2023.
 وأشار الى أنه تم إسقاط 19 طائرة مسيرة وصاروخا في البحر الأحمر حتى الآن.

ومنذ أسابيع، يشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تستهدف سفنا بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي يضم أكثر من 20 بلدا، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وأطلق عليه اسم "حارس الازدهار".








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