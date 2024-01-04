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سياسي كندي يدعو إلى التضامن والأمان المجتمعي مع تصاعد جرائم الكراهية بسبب حرب غزة

1/4/2024 11:37:50 PM
(MENAFN- Youm7) دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكندى الجديد جاجميت سينج، الكنديين ببذل المزيد من الجهود لتعزيز الأمن والأمان المجتمعي مع تزايد التقارير عن جرائم الكراهية خلال الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الكندي الجديد -في تصريح صحفي- إن الناس بحاجة إلى مساحة للتعبير عن مخاوفهم ومخاوفهم وآرائهم السياسية دون إثارة سلوك بغيض. وقال سينغ في مكالمة هاتفية من تورونتو: "أعتقد أننا يمكن أن نكون أفضل كدولة".

وأضاف "نحن بحاجة إلى أن نصل إلى مكان يحترم فيه بعضنا البعض، مكان يمكننا أن نكون فيه ما نحن عليه، ويمكننا أن نحتفل فيه بهويتنا ولا نخاف".
وتابع أنه تحدث مؤخرًا إلى كنديين يهود ومسلمين أعربوا عن مخاوفهم بشأن سلامتهم وسط تصاعد أعمال العنف بدافع الكراهية، والذين يشعرون بالقلق بشأن ارتداء الرموز الدينية التي تشكل جزءًا من هويتهم.

وقال سينج "إنهم يخشون على أطفالهم ارتداء أي شيء يعرفهم على أنهم يهود." وتابع أنه سمع أعضاء من الجالية الإسلامية يصفون المناخ الحالي بأنه "تذكير بما بعد 11 سبتمبر"، وهو وقت "الشكوك والسلبية" الكبير.








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