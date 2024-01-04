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إيلون ماسك يتهم إدارة بايدن بتشجيع الهجرة غير الشرعية

1/4/2024 11:37:50 PM
(MENAFN- Youm7) اتهم رجل الأعمال الأمريكى إيلون ماسك، إدارة الرئيس جو بايدن بتشجيع الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن "الأرقام تتحدث عن نفسها".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادر في هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة من المكسيك فى ديسمبر 2023 تجاوز 302 ألفي شخص، مسجلا رقما قياسيا تاريخيا مطلقا.

وكتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "في الوقت الحالي، ليس هناك شك في أن هذه الإدارة (إدارة بايدن) تعمل بنشاط على الترويج للهجرة غير الشرعية. الأرقام تتحدث عن نفسها".

وجاءت تغريدة رجل الأعمال، ردا على نشر بيانات إحصائية عن الهجرة غير الشرعية في عهد أوباما وترامب والرئيس الأمريكي الحالي بايدن، إذ كانت أسوأ المؤشرات في ظل إدارة الأخير.

في نهاية سبتمبر من العام الماضي، زار ماسك مدينة إيجل باس بولاية تكساس ليظهر للجمهور أزمة الهجرة، ثم أشار رجل الأعمال إلى أنه، كونه من المهاجرين، يتخذ "موقفا مؤيدا للغاية للمهاجرين"، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذي يؤدي إلى“انهيار أنظمة الضمان الاجتماعي”.

وكانت الخلافات بشأن الهجرة السبب الرئيسي وراء فشل الكونغرس حتى الآن في الموافقة على طلب البيت الأبيض تقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل، وتصر المعارضة الجمهورية على أن نهج بايدن يترك الحدود "مفتوحة".

وفي وقت سابق، اتهم حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت إدارة الرئيس جو بايدن بمفاقمة الوضع حول الهجرة غير الشرعية.

وكتب أبوت في صفحته على "إكس": "بدلا من حماية أمتنا يفتح جو بايدن أبوابا في حدودنا الجنوبية. هذا هو الفشل الإداري الكامل من جانب الحكومة الفدرالية".

وتعمل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية على إرسال موظفين إضافيين لحماية الحدود والتعامل مع الزيادة الهائلة في أعداد المهاجرين عبر الحدود الجنوبية، ويأتي نشر العناصر الإضافيين وسط أزمة مهاجرين تاريخية على الحدود. وذكرت شبكة "فوكس" أنه في ديسمبر الماضي تم ضبط 200 ألف مهاجر على الحدود.







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