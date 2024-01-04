MENAFN - Youm7) ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن القائد العام للقوات فاليرى زالوجنى فقد أعصابه أثناء مناقشة مشروع قانون التعبئة في البرلمان الأوكراني، مطالبا بتلبية الاحتياجات لتغطية النقص في التعداد.

وقال زالوجني خلال خطاب بالبرلمان: "أنا بحاجة إلى الأفراد والجنود.. مع من يجب علي

أن أقاتل؟، إما أن تتجهوا للعالم وتسألوا عن ذلك، أو عليكم بالذهاب للقتال إذا لم تقدموا ذلك على أكمل وجه".

للتذكير، يقوم البرلمان الأوكراني بسن التشريعات اللازمة لاستصدار قانون يقضي بتعبئة الرجال المتواجدين خارج البلاد

في صفوف الجيش، ومن المقرر أن يتم التصويت على القانون في قراءة أولى يومي 10 و12 يناير، بحسب ما ذكرته صحيفة "سترانا".

وقال رئيس الوزراء الأوكرانى الأسبق نيكولاى أزاروف فى وقت سابق، إن كييف تسعى لتجنيد نصف مليون شخص، لطلب مساعدات جديدة من الغرب

بدعوى ضرورة الحفاظ على الجيش وتمويله.

هذا واعترف فاليري زالوجني، بصعوبة المهمة في أفدييفكا، مرجحا مغادرة القوات الأوكرانية المنطقة خلال 2 أو3 أشهر

للمحافظة عليها بسبب النقص في التعداد.

كما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن خطة الولايات المتحدة لإضعاف روسيا من خلال الأزمة الأوكرانية باءت بالفشل، فيما يبقى

نظام كييف هو الخاسر الأكبر في الصراع بأكمله.