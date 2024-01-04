الخارجية الأمريكية: سنواصل دعم أوكرانيا لكن ليس بمستوى 2022 و2023

MENAFN - Youm7) صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، بأن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا، ولكن ليس على مستوى عامي 2022-2023.

وقال ميلر: "سنواصل دعم أوكرانيا لأطول فترة ضرورية، لكن هذا لا يعنى أننا سنواصل دعمهم بنفس مستوى التمويل العسكري الذي قدمناه لهم في عامي 2022 و2023".

ووفقا له، لن يكون تمويل كييف من الولايات المتحدة وحلفائها ضروريا في المستقبل، لأن هدف الغرب هو أن تكون أوكرانيا قادرة على تزويد نفسها بكل شيء، بما في ذلك الأسلحة.

وأوضح ميلر: "لكننا لم نحقق هذه [النتيجة] بعد، لذا من المهم أن يمرر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون بشأن التمويل الإضافي [لأوكرانيا]".

هذا وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الخميس، إن

واشنطن لم يعد لديها الأموال الكافية لمواصلة دعم أوكرانيا، وأن المساعدات الجديدة تتطلب موافقة الكونغرس.

وكان

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قد صرح نهاية عام 2023 بأن الولايات المتحدة ستقدم 250 مليون دولار إضافية لتسليح كييف، مطالبا الكونغرس بالتصرف في أقرب وقت ممكن.

كما دعت رئيسة حزب "باتكيفشينا" الأوكراني يوليا تيموشينكو الرئيس فلاديمير زيلينسكي إلى

إيجاد خطة بديلة للخروج من الأزمة التي تمر بها أوكرانيا

بسبب انخفاض المساعدة العسكرية من الغرب.