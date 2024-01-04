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منتخب 2005 يختتم معسكره التدريبي على استاد القاهرة الدولى اليوم

1/4/2024 11:37:47 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض ، اليوم الجمعة، معسكره التدريبي، الذى أقيم على الملعب الفرعي لإستاد القاهرة، في ضوء خطة الجهاز الفني لاكتشاف المواهب ومنحهم الفرصة للانسجام.



وانطلق معسكر المنتخب الاثنين الماضي، ويستمر حتى اليوم الجمعة ، وحرص خلاله الجهاز الفني لمنتخب الشباب على التواصل دائما مع اللاعبين من خلال المعسكرات المتواصلة، لتحفيظ اللاعبين أفكار الجهاز الفني.



وبدأ وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مشواره مع المنتخب يوم 2 أكتوبر الماضي بعد اعلان اتحاد الكرة قرار تكليفه بهذه المهمة أي منذ 92 يوما تقريبا، وخلال هذه الفترة أقام المنتخب 6 معسكرات بواقع 36 يوما واختار خلالها 159 لاعبا من 72 ناديا.



وانطلق معسكر منتخب الشباب الخاص باللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بالقاهرة الأسبوع الماضي، وحرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب على الترحيب باللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية وأولياء الأمور قبل انطلاق المعسكر.



وأقيم المعسكر لأول مرة من نوعه، في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة.












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