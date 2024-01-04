منتخب 2005 يختتم معسكره التدريبي على استاد القاهرة الدولى اليوم

(MENAFN
- Youm7) يختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض ، اليوم الجمعة، معسكره التدريبي، الذى أقيم على الملعب الفرعي لإستاد القاهرة، في ضوء خطة الجهاز الفني لاكتشاف المواهب ومنحهم الفرصة للانسجام.
وانطلق معسكر المنتخب الاثنين الماضي، ويستمر حتى اليوم الجمعة ، وحرص خلاله الجهاز الفني لمنتخب الشباب على التواصل دائما مع اللاعبين من خلال المعسكرات المتواصلة، لتحفيظ اللاعبين أفكار الجهاز الفني.
وبدأ وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مشواره مع المنتخب يوم 2 أكتوبر الماضي بعد اعلان اتحاد الكرة قرار تكليفه بهذه المهمة أي منذ 92 يوما تقريبا، وخلال هذه الفترة أقام المنتخب 6 معسكرات بواقع 36 يوما واختار خلالها 159 لاعبا من 72 ناديا.
وانطلق معسكر منتخب الشباب الخاص باللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بالقاهرة الأسبوع الماضي، وحرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب على الترحيب باللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية وأولياء الأمور قبل انطلاق المعسكر.
وأقيم المعسكر لأول مرة من نوعه، في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة.
MENAFN04012024000132011024ID1107687126
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.