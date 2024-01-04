مختار: 3 لاعبين يشبهوننى فى أدائى بالملاعب.. وهذه حقيقة تفويتى للأهلي

MENAFN - Youm7) كشف مختار مختار نجم الأهلي السابق عن اللاعب الذي يشبهه في الأداء بالملعب وقت وجوده في الملاعب.

وقال مختار في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" : "هناك لاعبين على أعلى مستوى في مركزي مثل حسين الشحات يؤدي بشكل جيد للغاية وهناك الثنائي المحترف محمود تريزيجيه وعمر مرموش، وهناك لاعبين كثيرين يشبهوني وأفضل مني".

وعن رده على الاتهامات التي كانت تطوله بشأن التفويت أمام الأهلي من جماهير المنافس؟، علق: "الجميع يعمل أنني كنت إنسان عادل خلال فترة تدريبي ولا أظن أن يكونوا قد قالوا علي ذلك، وان كان قد حدث فهو كلام لا يشغلني".

وبسؤال.. لماذا أنت بعيدا عن العمل في الأهلي سواء في لجنة التخطيط او قطاع الناشئين أو قطاع الكرة بشكل عام رغم خبراتك الكبيرة؟، جاء رده: "من الصعب العمل في قطاع الناشئين خلال الوقت الحالي، ولكن لو هناك فرصة للإشراف عليه قد أفكر في ذلك، وفي لجنة التخطيط يوجد محسن صالح وزكريا ناصف، وهم مثلي تماما فيما يخص الخبرات، والإدارة هي من اختارتهم وهم يقوموا بدورهم".

وردا على الانتقادات التي تطول لجنة التخطيط عبر السوشيال ميديا، أكد: "من الطبيعي أن تحدث انتقادات مع أي تراجع في المستوى وعندما يتحسن الأداء ويكون هناك مكاسب وبطولات الجمهور يسكت وهي حالة معروفة، وظاهرة طبيعية وتحدث بشكل مستمر".



