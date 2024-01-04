على ماهر يستعين بالبنك الأهلى لاستكشاف المقاولون قبل مواجهة كأس الرابطة

(MENAFN
- Youm7) استعان الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة على ماهر، بالمباريات السابقة للمقاولون العرب فى الدورى، وآخرها مواجهة البنك الأهلى التى انتهت بهزيمة المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى ذئاب الجبل قبل مواجهة الثلاثاء المقبل التى تجمع الفريقين فى كأس الرابطة.
وعاد فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، إلى التدريبات استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، والتى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.
وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد النادى المصرى بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المقاولون العرب والبنك الأهلى والجونة.
وكان المصرى قد خسر نهائى النسخة الماضية من كأس الرابطة، عقب الهزيمة أمام سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف.
وتعادل النادى المصرى مع الإسماعيلى بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الاثنين الماضى على ستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من الدورى، وكان على ماهر قد قرر منح لاعبى المصرى راحة سلبية لمدة يوم واحد فقط.
ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز فى 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وتعادب فى لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصرى 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.
MENAFN04012024000132011024ID1107687124
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.