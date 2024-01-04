على ماهر يستعين بالبنك الأهلى لاستكشاف المقاولون قبل مواجهة كأس الرابطة

MENAFN - Youm7) استعان الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة على ماهر، بالمباريات السابقة للمقاولون العرب فى الدورى، وآخرها مواجهة البنك الأهلى التى انتهت بهزيمة المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى ذئاب الجبل قبل مواجهة الثلاثاء المقبل التى تجمع الفريقين فى كأس الرابطة.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، إلى التدريبات استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، والتى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد النادى المصرى بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المقاولون العرب والبنك الأهلى والجونة.



وكان المصرى قد خسر نهائى النسخة الماضية من كأس الرابطة، عقب الهزيمة أمام سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف.



وتعادل النادى المصرى مع الإسماعيلى بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الاثنين الماضى على ستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من الدورى، وكان على ماهر قد قرر منح لاعبى المصرى راحة سلبية لمدة يوم واحد فقط.



ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز فى 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وتعادب فى لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصرى 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.



