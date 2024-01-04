الزمالك يدرس ملفات الأجانب المرشحين لتدريب الفريق

(MENAFN
- Youm7) يدرس
مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين الاجانب لتولى المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، ليكمل مشوار معتمد جمال مع الزمالك والذى قاد الفريق بعد رحيل اوسوريو الذى تم توجيه الشكر له.
تم عرض اكثر من مدرب على إدارة الزمالك، من بينها الألمانى فرانكو فودا مدرب منتخب النمسا السابق وزيورخ السويسري، ليتولى قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة، الا أن
أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك اكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فرانكو فودا معروض على الزمالك من أجل تولى مهمة القيادة الفنية للفريق من بين الأسماء المعروضة.
ويسعى مسئولو الزمالك لحسم ملف المدير الفنى الذى يتولى مهمة الفريق خلال الفترة المقبلة ، فى اسرع وقت على ان يتم الاستقرار على المدرب الجديد والتفاوض معه للاتفاق على تفاصيل استلامه المهمة مع الابيض
ويرغب مجلس الإدارة فى التعاقد مع مدرب أجنبى كفء يتولى زمام الأمور فى المرحلة المقبلة، على أن يتواجد معتمد جمال المدير الفنى الحالى فى الجهاز الفنى الجديد للفريق.
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