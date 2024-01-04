الزمالك يدرس ملفات الأجانب المرشحين لتدريب الفريق

MENAFN - Youm7) يدرسمسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين الاجانب لتولى المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، ليكمل مشوار معتمد جمال مع الزمالك والذى قاد الفريق بعد رحيل اوسوريو الذى تم توجيه الشكر له.

تم عرض اكثر من مدرب على إدارة الزمالك، من بينها الألمانى فرانكو فودا مدرب منتخب النمسا السابق وزيورخ السويسري، ليتولى قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة، الا أن

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك اكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فرانكو فودا معروض على الزمالك من أجل تولى مهمة القيادة الفنية للفريق من بين الأسماء المعروضة.

ويسعى مسئولو الزمالك لحسم ملف المدير الفنى الذى يتولى مهمة الفريق خلال الفترة المقبلة ، فى اسرع وقت على ان يتم الاستقرار على المدرب الجديد والتفاوض معه للاتفاق على تفاصيل استلامه المهمة مع الابيض

ويرغب مجلس الإدارة فى التعاقد مع مدرب أجنبى كفء يتولى زمام الأمور فى المرحلة المقبلة، على أن يتواجد معتمد جمال المدير الفنى الحالى فى الجهاز الفنى الجديد للفريق.