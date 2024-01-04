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كولر يطلب تقريراً عن لاعبى الأهلي فى أمم أفريقيا

1/4/2024 11:37:46 PM
(MENAFN- Youm7) طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من أخصائي التحليل بالفريق تقريراً شاملاً عن لاعبي المارد الأحمر في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري ، وكلّف المدرب السويسري معاونيه قبل بدء الإجازة الأخيرة للفريق بإعداد تقرير موسّع عن لاعبي الأهليفي المباريات الودية التي ستسبق أمم أفريقيا وخلال منافسات البطولة.
ويتواجد 7 لاعبين من الأهلى في قائمة مصر النهائية بأمم أفريقيا هم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ، بجانب الثلاثي الأجنبي ، الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج والتونسي علي معلول حيث يتواجد الثلاثي مع منتخبات بلادهم في البطولة القارية.
ويعود الأهلي للتدريبات يوم 11 يناير الجاري بعدما حصل على إجازة طويلة بعد العودة من الإمارات الجمعة الماضية عقب الفوز ببطولة السوبر المصري بعد حصد برونزية مونديال الأندية بالسعودية.
واستقرت إدارة النادى
الأهلى
على تعديل عقد أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الصاعد بعدما قدم اللاعب عروضا جيدة خلال الفترة الأخيرة مع الأهلى ليحصل على فرصة الانضمام للمنتخب الوطني الأول في أمم أفريقيا التي ستنطلق في كوديفوار يوم 13 يناير الجاري، قبل أن يتم استبعاده بداعي الإصابة.
واتفق مسئولو الأهلي على تمديد وتعديل عقد كوكا عقب تألق اللاعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية، خاصة أن اللاعب يؤدي ما عليه ويُعد أحد الأبناء المُجتهدين في قطاع الناشئين بالنادي، وفرض نفسه ليصعد للفريق الأول ويشارك ثم ينضم للمنتخب الوطني الأول.
وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث فى قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.








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