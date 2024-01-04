كولر يطلب تقريراً عن لاعبى الأهلي فى أمم أفريقيا

(MENAFN
- Youm7) طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من أخصائي التحليل بالفريق تقريراً شاملاً عن لاعبي المارد الأحمر في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري ، وكلّف المدرب السويسري معاونيه قبل بدء الإجازة الأخيرة للفريق بإعداد تقرير موسّع عن لاعبي الأهليفي المباريات الودية التي ستسبق أمم أفريقيا وخلال منافسات البطولة.
ويتواجد 7 لاعبين من الأهلى في قائمة مصر النهائية بأمم أفريقيا هم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ، بجانب الثلاثي الأجنبي ، الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج والتونسي علي معلول حيث يتواجد الثلاثي مع منتخبات بلادهم في البطولة القارية.
ويعود الأهلي للتدريبات يوم 11 يناير الجاري بعدما حصل على إجازة طويلة بعد العودة من الإمارات الجمعة الماضية عقب الفوز ببطولة السوبر المصري بعد حصد برونزية مونديال الأندية بالسعودية.
واستقرت إدارة النادى
الأهلى
على تعديل عقد أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الصاعد بعدما قدم اللاعب عروضا جيدة خلال الفترة الأخيرة مع الأهلى ليحصل على فرصة الانضمام للمنتخب الوطني الأول في أمم أفريقيا التي ستنطلق في كوديفوار يوم 13 يناير الجاري، قبل أن يتم استبعاده بداعي الإصابة.
واتفق مسئولو الأهلي على تمديد وتعديل عقد كوكا عقب تألق اللاعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية، خاصة أن اللاعب يؤدي ما عليه ويُعد أحد الأبناء المُجتهدين في قطاع الناشئين بالنادي، وفرض نفسه ليصعد للفريق الأول ويشارك ثم ينضم للمنتخب الوطني الأول.
وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث فى قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.
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