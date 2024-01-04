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رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصدر قرارين بتشكيل جهازين لأمن الدولة ومكافحة الإرهاب

1/4/2024 11:37:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 4 - 1 (كونا) -- أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الخميس قرارين رئاسيين بتشكيل جهاز مركزي لأمن الدولة وجهاز لمكافحة الإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن العليمي أصدر قرارا بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة يضم كلا من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وقوات حراس الجمهورية وقوات العمالقة ويكون مقره في العاصمة المؤقتة (عدن) ويجوز انشاء فروع له في المحافظات اليمنية.
ونص القرار على تبعية جهاز أمن الدولة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في قرار التأسيس ويتلقى تعليماته منه.
وكلف القرار رئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لإنهاء واستكمال أعمال الدمج خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
وألزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانين النافذة.
كما أصدر العليمي قرارا رئاسيا بإنشاء جهاز أمني متخصص يسمى جهاز مكافحة الإرهاب ومقره العاصمة المؤقتة (عدن) ويرتبط برئيس اللجنة الأمنية العليا التي يشغل منصبها الرئيس رشاد العليمي.
والزم القرار الجهاز بالعمل على سرعة إحالة القضايا مع المتهمين والمضبوطات وكافة الأوليات المتعلقة بها إلى الجهاز المركزي لأمن الدولة أو الجهات القضائية المختصة.
وقضى القرار الرئاسي بتعيين اللواء شلال علي شايع هادي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب. (النهاية)

س ن ص / م ع ح ع




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