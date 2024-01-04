إيطاليا وكندا تتفقان على تسريع الحل السياسي للقضية الفلسطينية ومنع أقلمة عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 4 - 1 (كونا) -- اتفقت إيطاليا وكندا اليوم الخميس على ضرورة تسريع العملية السياسية لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والحيلولة دون اتساع نطاق العدوان الذي يشنه الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة إقليميا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظيرته الكندية ميلاني جولي في اطار الاتصالات التي تجريها روما مع عواصم دول مجموعة السبع (جي7) الأخرى بمناسبة تسلمها رئاسة المجموعة.
وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها أن الوزيرين "اتفقا بشأن الحاجة إلى تجنب أقلمة الصراع وتسريع المسار نحو حل سياسي ودبلوماسي يؤدي إلى حل شعبين ودولتين".
ونقل عن الوزير تاياني تأكيده على "أهمية العمل معا من الآن أيضا على إعداد سيناريوهات ما بعد الحرب بالطريقة التي تعطي الجهات الفاعلة في المنطقة وللسكان المدنيين منظورا ملموسا" وعلى "الحاجة لخلق مستقبل من السلام والاستقرار لغزة ولسائر المنطقة بالتفكير من الآن في الوقت الذي ستنتهي فيه الأعمال العدائية". (النهاية)
م ن / ه س ص
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