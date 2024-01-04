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إيطاليا وكندا تتفقان على تسريع الحل السياسي للقضية الفلسطينية ومنع أقلمة عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل

1/4/2024 11:37:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 4 - 1 (كونا) -- اتفقت إيطاليا وكندا اليوم الخميس على ضرورة تسريع العملية السياسية لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والحيلولة دون اتساع نطاق العدوان الذي يشنه الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة إقليميا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظيرته الكندية ميلاني جولي في اطار الاتصالات التي تجريها روما مع عواصم دول مجموعة السبع (جي7) الأخرى بمناسبة تسلمها رئاسة المجموعة.
وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها أن الوزيرين "اتفقا بشأن الحاجة إلى تجنب أقلمة الصراع وتسريع المسار نحو حل سياسي ودبلوماسي يؤدي إلى حل شعبين ودولتين".
ونقل عن الوزير تاياني تأكيده على "أهمية العمل معا من الآن أيضا على إعداد سيناريوهات ما بعد الحرب بالطريقة التي تعطي الجهات الفاعلة في المنطقة وللسكان المدنيين منظورا ملموسا" وعلى "الحاجة لخلق مستقبل من السلام والاستقرار لغزة ولسائر المنطقة بالتفكير من الآن في الوقت الذي ستنتهي فيه الأعمال العدائية". (النهاية)

م ن / ه س ص



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