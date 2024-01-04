وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة إقليمية تشمل 5 دول عربية وتركيا واليونان والكيان المحتل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 1 (كونا) -- غادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العاصمة واشنطن متوجها إلى المنطقة في جولة إقليمية تضم خمس دول عربية وتركيا واليونان والكيان الإسرائيلي المحتل.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان أصدرته الوزارة إن بلينكن سيبحث خلال جولته "الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية".
وأضاف أن جولة بلينكن تستمر حتى 11 يناير الجاري وتشمل مدينة إسطنبول بتركيا وجزيرة كريت باليونان والعاصمة الأردنية عمان والعاصمة القطرية الدوحة والعاصمة الإماراتية أبو ظبي ومدينة العلا السعودية والعاصمة المصرية القاهرة والضفة الغربية المحتلة والكيان الإسرائيلي المحتل.
وقال إن وزير الخارجية الأمريكي سيؤكد خلال جولته على أهمية حماية أرواح المدنيين وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين" في قطاع غزة" وفق تعبير البيان.
وأضاف أن بلينكن سيشدد خلال الجولة على التزام الولايات المتحدة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل دائم إلى المدنيين في غزة واستئناف الخدمات الأساسية وضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرا من القطاع.
وقال إن بلينكن سيناقش الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية بما في ذلك ردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وتجنب التصعيد في لبنان.
وأضاف البيان أن بلينكن سيعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء لتهيئة الظروف اللازمة للسلام في الشرق الأوسط الذي يتضمن خطوات شاملة وملموسة نحو تحقيق دولة فلسطينية مستقبلية. (النهاية)
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