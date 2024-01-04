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وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة إقليمية تشمل 5 دول عربية وتركيا واليونان والكيان المحتل

1/4/2024 11:37:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 1 (كونا) -- غادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العاصمة واشنطن متوجها إلى المنطقة في جولة إقليمية تضم خمس دول عربية وتركيا واليونان والكيان الإسرائيلي المحتل.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان أصدرته الوزارة إن بلينكن سيبحث خلال جولته "الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية".
وأضاف أن جولة بلينكن تستمر حتى 11 يناير الجاري وتشمل مدينة إسطنبول بتركيا وجزيرة كريت باليونان والعاصمة الأردنية عمان والعاصمة القطرية الدوحة والعاصمة الإماراتية أبو ظبي ومدينة العلا السعودية والعاصمة المصرية القاهرة والضفة الغربية المحتلة والكيان الإسرائيلي المحتل.
وقال إن وزير الخارجية الأمريكي سيؤكد خلال جولته على أهمية حماية أرواح المدنيين وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين" في قطاع غزة" وفق تعبير البيان.
وأضاف أن بلينكن سيشدد خلال الجولة على التزام الولايات المتحدة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل دائم إلى المدنيين في غزة واستئناف الخدمات الأساسية وضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرا من القطاع.
وقال إن بلينكن سيناقش الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية بما في ذلك ردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وتجنب التصعيد في لبنان.
وأضاف البيان أن بلينكن سيعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء لتهيئة الظروف اللازمة للسلام في الشرق الأوسط الذي يتضمن خطوات شاملة وملموسة نحو تحقيق دولة فلسطينية مستقبلية. (النهاية)

ر س ر / ه س ص


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