الجزائر تدين تفجيري كرمان بإيران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 4 - 1 (كونا) -- أدانت الجزائر مساء اليوم الخميس التفجيرين اللذين وقعا بمحافظة كرمان بجنوبي إيران وراح ضحيتهما العشرات بين قتيل وجريح.
وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي مؤكدة تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا" وقدمت تعازيها لذوي الضحايا مع تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.
وأفاد الإعلام الإيراني بارتفاع عدد جرحى التفجيرين الذين وقعا أمس إلى 284 شخصا فيما تراجع عدد القتلى عن آخر إحصائية منشورة إلى 84 شخصا مع التدقيق في فحص الجثث والتأكد من تطابقها من أسماء الضحايا. (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN04012024000071011013ID1107687118
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.