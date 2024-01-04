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الجزائر تدين تفجيري كرمان بإيران

1/4/2024 11:37:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 4 - 1 (كونا) -- أدانت الجزائر مساء اليوم الخميس التفجيرين اللذين وقعا بمحافظة كرمان بجنوبي إيران وراح ضحيتهما العشرات بين قتيل وجريح.
وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي مؤكدة تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا" وقدمت تعازيها لذوي الضحايا مع تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.
وأفاد الإعلام الإيراني بارتفاع عدد جرحى التفجيرين الذين وقعا أمس إلى 284 شخصا فيما تراجع عدد القتلى عن آخر إحصائية منشورة إلى 84 شخصا مع التدقيق في فحص الجثث والتأكد من تطابقها من أسماء الضحايا. (النهاية)
م ر / ه س ص



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