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رابطة العالم الاسلامي تدين تفجيري كرمان بإيران

1/4/2024 11:37:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 4 - 1 (كونا) -- أدانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الخميس التفجيرين اللذين وقعا في مدينة كرمان بجنوبي إيران وراح ضحيتهما العشرات بين قتيل وجريح.
وجددت رابطة العالم الإسلامي في بيان لها التأكيد على موقفها الرافض والمدين للعنف والإرهاب بمختلف أشكاله وأسبابه.
وأعربت عن تضامنها مع الشعب الإيراني وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم داعية للمصابين بالشفاء العاجل.
واليوم أفاد الإعلام الإيراني بارتفاع عدد جرحى التفجيرين الذين وقعا أمس في كرمان إلى 284 شخصا فيما تراجع عدد القتلى عن آخر إحصائية منشورة إلى 84 شخصا مع التدقيق في فحص الجثث والتأكد من تطابقها مع أسماء الضحايا. (النهاية)

ف ن / ه س ص



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