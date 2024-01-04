رابطة العالم الاسلامي تدين تفجيري كرمان بإيران

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 4 - 1 (كونا) -- أدانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الخميس التفجيرين اللذين وقعا في مدينة كرمان بجنوبي إيران وراح ضحيتهما العشرات بين قتيل وجريح.
وجددت رابطة العالم الإسلامي في بيان لها التأكيد على موقفها الرافض والمدين للعنف والإرهاب بمختلف أشكاله وأسبابه.
وأعربت عن تضامنها مع الشعب الإيراني وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم داعية للمصابين بالشفاء العاجل.
واليوم أفاد الإعلام الإيراني بارتفاع عدد جرحى التفجيرين الذين وقعا أمس في كرمان إلى 284 شخصا فيما تراجع عدد القتلى عن آخر إحصائية منشورة إلى 84 شخصا مع التدقيق في فحص الجثث والتأكد من تطابقها مع أسماء الضحايا. (النهاية)
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