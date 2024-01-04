الولايات المتحدة: روسيا تستخدم صواريخ كورية شمالية في أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 4 - 1 (كونا) -- قال البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس إن روسيا استخدمت مؤخرا في أوكرانيا صواريخ باليستية حصلت عليها من كوريا الشمالية.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي إن أحد تلك الصواريخ على الأقل استخدم في ضربة روسية على أوكرانيا في 30 ديسمبر 2023 بينما استخدم العديد من الصواريخ الأخرى خلال ضربة نفذت الثلاثاء الماضي.
وأضاف "نتوقع أن تستخدم روسيا صواريخ كورية شمالية إضافية لاستهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وقتل المدنيين الأوكرانيين الأبرياء" واصفا استخدام هذه الصواريخ بأنه "تصعيد كبير ومثير للقلق في دعم كوريا الشمالية لروسيا".
وأشار كيربي إلى أن كوريا الشمالية تسعى مقابل هذا الدعم إلى الحصول على طائرات مقاتلة وصواريخ أرض جو إضافة إلى أنواع أخرى من التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قدراتها العسكرية.
وعززت روسيا وكوريا الشمالية علاقاتهما التقليدية مؤخرا في ظل ضغط أمريكي وغربي على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتوج التقارب الروسي الكوري الشمالي بزيارة قام بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا. (النهاية)
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