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الولايات المتحدة: روسيا تستخدم صواريخ كورية شمالية في أوكرانيا

1/4/2024 11:37:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 4 - 1 (كونا) -- قال البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس إن روسيا استخدمت مؤخرا في أوكرانيا صواريخ باليستية حصلت عليها من كوريا الشمالية.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي إن أحد تلك الصواريخ على الأقل استخدم في ضربة روسية على أوكرانيا في 30 ديسمبر 2023 بينما استخدم العديد من الصواريخ الأخرى خلال ضربة نفذت الثلاثاء الماضي.
وأضاف "نتوقع أن تستخدم روسيا صواريخ كورية شمالية إضافية لاستهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وقتل المدنيين الأوكرانيين الأبرياء" واصفا استخدام هذه الصواريخ بأنه "تصعيد كبير ومثير للقلق في دعم كوريا الشمالية لروسيا".
وأشار كيربي إلى أن كوريا الشمالية تسعى مقابل هذا الدعم إلى الحصول على طائرات مقاتلة وصواريخ أرض جو إضافة إلى أنواع أخرى من التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قدراتها العسكرية.
وعززت روسيا وكوريا الشمالية علاقاتهما التقليدية مؤخرا في ظل ضغط أمريكي وغربي على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتوج التقارب الروسي الكوري الشمالي بزيارة قام بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا. (النهاية)

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