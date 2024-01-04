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الدوري الإسباني: برشلونة يفوز على لاس بالماس 2/1

1/4/2024 11:37:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 4 - 1 (كونا) -- حقق نادي (برشلونة) فوزا صعبا على منافسه (لاس بالماس) بهدفين لهدف اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم صاحب الأرض (لاس بالماس) بهدف سجله المغربي منير الحدادي في الدقيقة 12 لكن فيران توريس أدرك هدف التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 55 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (غران كناريا).
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل الألماني إلكاي جوندوجان هدف الفوز ل (برشلونة) من ركلة جزاء ناجحة ليحصد فريقه النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (لاس بالماس) عند 25 نقطة في المركز ال 10 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى في الجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) بهدف نظيف على (مايوركا) فيما فاز الوصيف (جيرونا) بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على (أتلتيكو مدريد) الخامس في الترتيب في حين انتصر (أتلتيك بلباو) الرابع بهدفين دون رد على (إشبيلية) صاحب المركز 16. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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