الدوري الإسباني: برشلونة يفوز على لاس بالماس 2/1

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 4 - 1 (كونا) -- حقق نادي (برشلونة) فوزا صعبا على منافسه (لاس بالماس) بهدفين لهدف اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم صاحب الأرض (لاس بالماس) بهدف سجله المغربي منير الحدادي في الدقيقة 12 لكن فيران توريس أدرك هدف التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 55 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (غران كناريا).
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل الألماني إلكاي جوندوجان هدف الفوز ل (برشلونة) من ركلة جزاء ناجحة ليحصد فريقه النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (لاس بالماس) عند 25 نقطة في المركز ال 10 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى في الجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) بهدف نظيف على (مايوركا) فيما فاز الوصيف (جيرونا) بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على (أتلتيكو مدريد) الخامس في الترتيب في حين انتصر (أتلتيك بلباو) الرابع بهدفين دون رد على (إشبيلية) صاحب المركز 16. (النهاية)
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