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ولاية أيوا الأمريكية تنكس الأعلام بعد إطلاق نار في مدرسة ثانوية ومقتل أحد الطلاب

1/4/2024 11:37:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 4 - 1 (كونا) -- أمرت حاكمة ولاية أيوا الأمريكية اليوم الخميس بتنكيس الأعلام بشكل فوري إلى يوم الأحد المقبل وذلك عقب مقتل طالب وجرح خمسة أشخاص آخرين بإطلاق نار في مدرسة ثانوية بالولاية.
وقالت حاكمة ولاية أيوا كيم رينولدز في بيان إن "قلوبنا مثقلة اليوم وصلواتنا مع الجميع (..) لقد هزت هذه المأساة التي لا معنى لها ولايتنا بأكملها" موضحة أن تنكيس الأعلام يأتي من أجل "دعم الطلاب والأسر والمعلمين والموظفين في مدرسة بيري الثانوية ومجتمع بيري".
وأطلق أحد التلاميذ في وقت سابق من اليوم النار في المدرسة قبل أن يقدم على الانتحار.
من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إن الرئيس جو بايدن يتابع "حادث إطلاق النار المأساوي" مشيرة إلى أن "موظفين كبارا في البيت الأبيض على اتصال بمكتب الحاكمة ويعمل المسؤولون الفيدراليون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لدعم تحقيقاتهم".
وشددت على أن"المزيد من الجهود يجب بذله للحفاظ على سلامة مدارسنا ومجتمعاتنا". (النهاية) ع س ج / ه س ص

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