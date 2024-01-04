ولاية أيوا الأمريكية تنكس الأعلام بعد إطلاق نار في مدرسة ثانوية ومقتل أحد الطلاب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 4 - 1 (كونا) -- أمرت حاكمة ولاية أيوا الأمريكية اليوم الخميس بتنكيس الأعلام بشكل فوري إلى يوم الأحد المقبل وذلك عقب مقتل طالب وجرح خمسة أشخاص آخرين بإطلاق نار في مدرسة ثانوية بالولاية.
وقالت حاكمة ولاية أيوا كيم رينولدز في بيان إن "قلوبنا مثقلة اليوم وصلواتنا مع الجميع (..) لقد هزت هذه المأساة التي لا معنى لها ولايتنا بأكملها" موضحة أن تنكيس الأعلام يأتي من أجل "دعم الطلاب والأسر والمعلمين والموظفين في مدرسة بيري الثانوية ومجتمع بيري".
وأطلق أحد التلاميذ في وقت سابق من اليوم النار في المدرسة قبل أن يقدم على الانتحار.
من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إن الرئيس جو بايدن يتابع "حادث إطلاق النار المأساوي" مشيرة إلى أن "موظفين كبارا في البيت الأبيض على اتصال بمكتب الحاكمة ويعمل المسؤولون الفيدراليون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لدعم تحقيقاتهم".
وشددت على أن"المزيد من الجهود يجب بذله للحفاظ على سلامة مدارسنا ومجتمعاتنا". (النهاية) ع س ج / ه س ص
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