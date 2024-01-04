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بريطانيا تدين استخدام روسيا صواريخ باليستية كورية شمالية في أوكرانيا

1/4/2024 11:37:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 4 - 1 (كونا) - أدانت بريطانيا اليوم الخميس بشدة ما وصفته بقرار روسيا استخدام صواريخ باليستية من كوريا الشمالية في الهجمات الأخيرة التي شنتها على أوكرانيا.
واعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي أن " توجه روسيا نحو كوريا الشمالية للحصول على الاسلحة سعيا لتحقيق أهدافها العسكرية في أوكرانيا دليل على عزلتها على المسرح العالمي ودليل ايضا على يأسها" على حد قوله.
واضاف ان هذا النشاط ينتهك من جهة اخرى العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي والتي دعمتها روسيا كعضو دائم داعيا بيونغ يانغ إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى موسكو.
وحذر البيان من ان اي دعم لبرامج الأسلحة غير القانونية الخاصة بكوريا الشمالية يهدد بتقويض التزام الأمم المتحدة طويل الأمد بالأمن ويزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
واشار في هذا الصدد إلى ان كوريا الشمالية تخضع منذ فترة طويلة لنظام عقوبات صارم مشددا على ان " بريطانيا مستمرة في العمل مع شركائها لضمان أن تدفع بيونغ يانغ ثمنا باهظا لدعمها الحرب الروسية غير الشرعية ضد أوكرانيا".
واليوم قال البيت الأبيض الأمريكي إن روسيا استخدمت مؤخرا في أوكرانيا صواريخ باليستية حصلت عليها من كوريا الشمالية.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي إن أحد تلك الصواريخ على الأقل استخدم في ضربة روسية على أوكرانيا في 30 ديسمبر 2023 بينما استخدم العديد من الصواريخ الأخرى خلال ضربة نفذت الثلاثاء الماضي. (النهاية)

م ر ن / ه س ص



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