بريطانيا تدين استخدام روسيا صواريخ باليستية كورية شمالية في أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 4 - 1 (كونا) - أدانت بريطانيا اليوم الخميس بشدة ما وصفته بقرار روسيا استخدام صواريخ باليستية من كوريا الشمالية في الهجمات الأخيرة التي شنتها على أوكرانيا.
واعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي أن " توجه روسيا نحو كوريا الشمالية للحصول على الاسلحة سعيا لتحقيق أهدافها العسكرية في أوكرانيا دليل على عزلتها على المسرح العالمي ودليل ايضا على يأسها" على حد قوله.
واضاف ان هذا النشاط ينتهك من جهة اخرى العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي والتي دعمتها روسيا كعضو دائم داعيا بيونغ يانغ إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى موسكو.
وحذر البيان من ان اي دعم لبرامج الأسلحة غير القانونية الخاصة بكوريا الشمالية يهدد بتقويض التزام الأمم المتحدة طويل الأمد بالأمن ويزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
واشار في هذا الصدد إلى ان كوريا الشمالية تخضع منذ فترة طويلة لنظام عقوبات صارم مشددا على ان " بريطانيا مستمرة في العمل مع شركائها لضمان أن تدفع بيونغ يانغ ثمنا باهظا لدعمها الحرب الروسية غير الشرعية ضد أوكرانيا".
واليوم قال البيت الأبيض الأمريكي إن روسيا استخدمت مؤخرا في أوكرانيا صواريخ باليستية حصلت عليها من كوريا الشمالية.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي إن أحد تلك الصواريخ على الأقل استخدم في ضربة روسية على أوكرانيا في 30 ديسمبر 2023 بينما استخدم العديد من الصواريخ الأخرى خلال ضربة نفذت الثلاثاء الماضي. (النهاية)
م ر ن / ه س ص
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