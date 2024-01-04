موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن استنكار دولة الكويت ورفضها القاطع لتصريحات مسؤولين في سلطة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة محذرة من نوايا الاحتلال الإسرائيلي التي باتت جلية للعيان ولا تدع مجالا للشك بالخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بشكل خاص والشعب الفلسطيني الشقيق بشكل عام من وطنهم.

الكويت - وزارة الخارجية تدعو المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى توخي الحيطة والحذر أو المغادرة الطوعية تفاديا لأي تصعيد عسكري في المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتداعياته.

رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع إجمالي ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 90 يوما إلى 22438 شهيدا و57614 مصابا و70 بالمئة من الضحايا هم من النساء والأطفال

واشنطن - وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يغادر العاصمة واشنطن متوجها إلى المنطقة في جولة إقليمية تضم خمس دول عربية وتركيا واليونان والكيان الإسرائيلي المحتل.

واشنطن - الإدارة الأمريكية تعلن تقديم تمويل بقيمة 162 مليون دولار لدعم تعزيز وتوسيع الصناعة المحلية للرقائق الالكترونية (أشباه الموصلات) التي تدخل في جميع الصناعات المدنية والعسكرية المتقدمة.

واشنطن - البنتاغون تعلن أنها شنت اليوم ضربة دفاعية في العراق أدت لمقتل قيادي في الحشد الشعبي وأحد مساعديه. (النهاية) ه س ص