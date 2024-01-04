موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن استنكار دولة الكويت ورفضها القاطع لتصريحات مسؤولين في سلطة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة محذرة من نوايا الاحتلال الإسرائيلي التي باتت جلية للعيان ولا تدع مجالا للشك بالخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بشكل خاص والشعب الفلسطيني الشقيق بشكل عام من وطنهم.
الكويت - وزارة الخارجية تدعو المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى توخي الحيطة والحذر أو المغادرة الطوعية تفاديا لأي تصعيد عسكري في المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتداعياته.
رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع إجمالي ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 90 يوما إلى 22438 شهيدا و57614 مصابا و70 بالمئة من الضحايا هم من النساء والأطفال
واشنطن - وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يغادر العاصمة واشنطن متوجها إلى المنطقة في جولة إقليمية تضم خمس دول عربية وتركيا واليونان والكيان الإسرائيلي المحتل.
واشنطن - الإدارة الأمريكية تعلن تقديم تمويل بقيمة 162 مليون دولار لدعم تعزيز وتوسيع الصناعة المحلية للرقائق الالكترونية (أشباه الموصلات) التي تدخل في جميع الصناعات المدنية والعسكرية المتقدمة.
واشنطن - البنتاغون تعلن أنها شنت اليوم ضربة دفاعية في العراق أدت لمقتل قيادي في الحشد الشعبي وأحد مساعديه. (النهاية) ه س ص
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