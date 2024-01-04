جيش الإحتلال يشكل فرقا للتحقيق في سلسلة إخفاقات 7 تشرين الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- شكل جيش الإحتلال الإسرائيلي فرقا للتحقيق في سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية، التي تزامنت مع هجوم المقاومة في السابع من تشرين الأول الماضي، بما في ذلك سير العمليات العسكرية في إطار الحرب على غزة، بحسب ما أفادت اليوم الخميس تقارير إسرائيلية.

وتضم فرق التحقيق بحسب القناة 12العبرية، وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، أهارون زئيفي - فركش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية التابعة لجيش الإحتلال، الجنرال في الاحتياط سامي ترجمان.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني (واينت) أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قرر البدء بعملية التحقيق في الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 90 يوما على قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك "أحداث السابع من تشرين الأول".

وقال الموقع، إن الفرق ستبدأ عمليات التحقيق خلال الفترة القريبة المقبلة، فور حصولهم على كتاب التعيين الرسمي من هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي؛ وذكر "واينت" أن التحقيق سيشمل كذلك "التحضيرات للاجتياح البري" لقطاع غزة، وكذلك مجريات "القتال داخل القطاع".

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

04/01/2024 23:18:07