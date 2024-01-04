جيش الإحتلال يشكل فرقا للتحقيق في سلسلة إخفاقات 7 تشرين الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 كانون الثاني (بترا)- شكل جيش الإحتلال الإسرائيلي فرقا للتحقيق في سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية، التي تزامنت مع هجوم المقاومة في السابع من تشرين الأول الماضي، بما في ذلك سير العمليات العسكرية في إطار الحرب على غزة، بحسب ما أفادت اليوم الخميس تقارير إسرائيلية.
وتضم فرق التحقيق بحسب القناة 12العبرية، وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، أهارون زئيفي - فركش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية التابعة لجيش الإحتلال، الجنرال في الاحتياط سامي ترجمان.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني (واينت) أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قرر البدء بعملية التحقيق في الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 90 يوما على قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك "أحداث السابع من تشرين الأول".
وقال الموقع، إن الفرق ستبدأ عمليات التحقيق خلال الفترة القريبة المقبلة، فور حصولهم على كتاب التعيين الرسمي من هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي؛ وذكر "واينت" أن التحقيق سيشمل كذلك "التحضيرات للاجتياح البري" لقطاع غزة، وكذلك مجريات "القتال داخل القطاع".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
04/01/2024 23:18:07
MENAFN04012024000117011021ID1107687111
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