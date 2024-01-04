الأمانة تتلف 100كغم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 كانون الثاني (بترا)- أعلنت أمانة عمّان، عن إتلاف 100 كغم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، في ملحمتين، عقب ورود ملاحظات بوجود عروض بأسعار زهيدة على لحوم بلدية ورومانية طازجة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا الاجراء بعد قيام مدير دائرة الرقابة الصحية في أمانة عمان الدكتور خلدون الهوادي وفريق التفتيش وبمرافقة قوة أمنية، حيث تبين بعد فحص اللحوم، أنها هزيلة، وسيئة النزف، ومجمدة وتم اذابتها وبيعها على أنها طازجة، إضافة إلى احشاء داخلية تم اذابتها و بيعها طازجة.
كما وتبين لفريق التفتيش، أن هذه اللحوم غير معروضة على دائرة المسالخ في أمانة عمان، وتقرر إتلاف 100 كغم من اللحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري و اغلاق الملحمتين .
وتم مخاطبة الحاكم الإداري و المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية بحق مالكي الملحمتين.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
04/01/2024 22:56:37
MENAFN04012024000117011021ID1107687110
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