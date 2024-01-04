الأمانة تتلف 100كغم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- أعلنت أمانة عمّان، عن إتلاف 100 كغم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، في ملحمتين، عقب ورود ملاحظات بوجود عروض بأسعار زهيدة على لحوم بلدية ورومانية طازجة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا الاجراء بعد قيام مدير دائرة الرقابة الصحية في أمانة عمان الدكتور خلدون الهوادي وفريق التفتيش وبمرافقة قوة أمنية، حيث تبين بعد فحص اللحوم، أنها هزيلة، وسيئة النزف، ومجمدة وتم اذابتها وبيعها على أنها طازجة، إضافة إلى احشاء داخلية تم اذابتها و بيعها طازجة.

كما وتبين لفريق التفتيش، أن هذه اللحوم غير معروضة على دائرة المسالخ في أمانة عمان، وتقرر إتلاف 100 كغم من اللحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري و اغلاق الملحمتين .

وتم مخاطبة الحاكم الإداري و المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية بحق مالكي الملحمتين.

--(بترا)

ع ع/م ق/ح أ

04/01/2024 22:56:37