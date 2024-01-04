نشوى جاد: خطة واستراتيجية Watch It التركيز على الشباب وإعطائهم فرص

MENAFN - Youm7) تحدثت نشوى جاد الحق ، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، في لقاء خاص على تلفزيون اليوم السابع،عن مسلسل حالة خاصة أعمال watch itالأصلية في العام الجديد.

وقالت نشوى جاد:" الحمد الله watch it

منصة شابة وبنبقى دائما حرصين

من أول يوم نقدم فرص أكثر للشباب ومنهم ممثلين ومخرجين ومصورين ومؤلفين ودى خطة مهمة من خطط واستراتيجية

watch it ، ومسلسل حالة خاصة معانا المخرج عبد العزيز النجار أول تجربة إخراجية له وطه دسوقى نجم في كل الأحوال وشاب وأولى بطولاته المطلقة وهيظهر بشكل مختلف وقصة المسلسل بتناقش موضوع مرض التوحد وإزاى هما مهم يكونوا جزء من المجتمع

وكمان المجتمع عليه دور أن الاختلاف ده ميبصش عليه أنه شخص منبوذ أو بره المجتمع وقد يكون هو أحسن منهم و متميز وقد يكون بيقدر يضيف للمجتمع بشكل أوآخر ووإن الأسرة عليها دور في نفس الوقت ".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من

بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"اليوم السابع" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.







