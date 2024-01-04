مراد مكرم يتمنى الخير ودوام الصحة للمصريين ويهنئهم بالأعياد

(MENAFN
- Youm7) هنأ الفنان مراد مكرم جموع المصريين بأعياد الكريسما وعيد الميلاد المجيد، حيث قال لـ"اليوم السابع" إنه يتمنى أن تنعم مصر بكل حب وفرح في العام الجديد، وان ينال المصريين دوام الصحة من أجل إستكمال العمل في البلد وبذل جهد مضاعف من أجل أن ننمى ونبنى بلدنا الحلبيبة مصر.
وأضاف مراد، أن في الكريسماس يجتمع مع عائلته دائماً ويقضى معهم أوقاتاً مهمة يتبادلون فيها الذكريات والاحاديث العائلية فضلا عن الأحاديث مع أولاده عن أمنياتهم وأحلامهم، والعمل على تلك الأهداف لعائلته.
الفنان مراد مكرم تألق الشهر الماضى بشخصية "الدكتور عصام الصياد" بمسلسل "صوت وصورة" بطولة الفنانة حنان مطاوع، والذى لاقى نجاحاً كبيراً الفترة الماضية زكان حديث الشارع المصرى ومواقع التواصل الاجتماعى، وشارك في بطولته بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد،
باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.
MENAFN04012024000132011024ID1107687108
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.