Friday, 05 January 2024 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مراد مكرم يتمنى الخير ودوام الصحة للمصريين ويهنئهم بالأعياد

1/4/2024 11:37:14 PM
(MENAFN- Youm7) هنأ الفنان مراد مكرم جموع المصريين بأعياد الكريسما وعيد الميلاد المجيد، حيث قال لـ"اليوم السابع" إنه يتمنى أن تنعم مصر بكل حب وفرح في العام الجديد، وان ينال المصريين دوام الصحة من أجل إستكمال العمل في البلد وبذل جهد مضاعف من أجل أن ننمى ونبنى بلدنا الحلبيبة مصر.



وأضاف مراد، أن في الكريسماس يجتمع مع عائلته دائماً ويقضى معهم أوقاتاً مهمة يتبادلون فيها الذكريات والاحاديث العائلية فضلا عن الأحاديث مع أولاده عن أمنياتهم وأحلامهم، والعمل على تلك الأهداف لعائلته.



الفنان مراد مكرم تألق الشهر الماضى بشخصية "الدكتور عصام الصياد" بمسلسل "صوت وصورة" بطولة الفنانة حنان مطاوع، والذى لاقى نجاحاً كبيراً الفترة الماضية زكان حديث الشارع المصرى ومواقع التواصل الاجتماعى، وشارك في بطولته بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد،
باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.












MENAFN04012024000132011024ID1107687108

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث