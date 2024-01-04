على السباعى: حبيت شخصية يوسف في مسلسل حالة خاصة

MENAFN - Youm7) تحدث الفنان على السباعى، في لقاء خاص على تلفزيون اليوم السابع، عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch itالأصلية في العام الجديد.

وقال على السباعى:" بقدم دور يوسف محامى مبتدئ

بيتدرب في مكتب إمانى النجار والكل بيتنافس على الحصول على المكان الواحد في المكتب لانها بعد فترة التدريب تريد شخص واحد فقط،

المنافسة بتبقى حامية بينا، يوسف شخص بتحكمه الأموال لأنه في مستوى معين وبعد وفاة والده بينزل في المستوى وبيأذى ناس كتيرة في طريقه وبحب الشخصيات دى لأنها شخصية حقيقية لأن كله عنده الحلو والوحش اللى فينا" .

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من

بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر،

لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"اليوم السابع" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.



























