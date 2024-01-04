نبيل على ماهر: حالة خاصة مسلسل دافئ ويلقى الضوء على مرض التوحد

MENAFN - Youm7) تحدث الفنان نبيل على ماهر، في لقاء خاص على تلفزيون اليوم السابع،عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch itالأصلية في العام الجديد.

وقال نبيل على ماهر:"بقدم شخصية عم جميل صاحب مكتبة و بتربطة علاقة صداقة بنديم " طه دسوقى" من صغره لما أول يوم زار المكتبة و بقى بيحب القراءة جدا وفضل معايا سنين طويلة وهو صحبى الوحيد و عنده توحد وهو بقى زى ابنى ومسلسل دافئ جدا وبيلقى الضوء على حالات مرض التوحد و أن الناس تفهم أنهم حساسين جدا، الكواليس لطيفة جدا و الناس طول ما هي لطيفة و موهوبة و طيبة الناس بتبقى هائلة جدا و الكواليس بتبقى حلوة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر،

لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"اليوم السابع" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.