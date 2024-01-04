6 أحجار كريمة تساعد فى تخفيف القلق والتوتر.. الكوارتز الوردي أشهرها

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- Youm7) في ظل الحياة المحمومة التي نعيشها، ذات الإيقاع السريع والمليء بالضغوط، يعاني العديد من الأشخاص من القلق والتوتر في حياتهم اليومية، وقد يكون من الصعب على بعضهم إيجاد الطرق الفعالة للتخلص منه. ومن الطرق البديلة المشهورة لتخفيف القلق والتوتر هي استخدام الأحجار الكريمة. حيث تُعتبر الأحجار الكريمة أدوات طبيعية للتوازن والتخفيف من القلق، وتعتبر وسيلة شائعة للعناية الذاتية والاسترخاء.
في هذا التقرير، سنلقي نظرة على أفضل الأحجار الكريم لتخفيف القلق والتوتر، وفقًا لموقع "aovcrystals" للأحجار الكريمة:
حجر السيلينايت:
الإفراط في التفكير يمكن أن يؤدي بسهولة إلى دوامة من التفكير السلبي، وهو أحد أكثر أشكال القلق انتشارًا. السيلينيت هو أحد أفضل الأحجار لتصفية ذهنك والسماح لك برؤية الأشياء بوضوح، وإزالة بقع الطاقة المجهدة في نفسك مثل المبيض اللطيف. يعمل هذا الحجر كمطهر لكل ما يحيط بها.
حجر سيلينيت
الجمشت:
يُعتبر الجمشت من الأحجار الكريمة الشهيرة، حيث يعزز الحدس ويفتح شاكرا التاج الخاصة بك. لا يبقيك الجمشت أكثر تركيزًا ويزيد من اتصالك بروحك فحسب، بل إنه أيضًا حجر وقائي بشكل لا يصدق يطرد الطاقات الخارجية التي تستنزفك.
حجر الجمشت
حجر الكوارتز الوردي:
يمكن لمشاعر الحب أن ترفع مستويات الأوكسيتوسين في جسمك، مما يؤدي حتمًا إلى تقليل القلق. الكوارتز الوردي هو النسخة الكريستالية من العناق المهدئ، حيث يمكن لهذا الحجر الكريم الوردي الزاهي أن يفعل المعجزات من أجل تعزيز احترامك لذاتك وزيادة مستوى الرومانسية في حياتك.
حجر الكوارتز الزهري
حجر الليبيدوليت:
إذا سألت أحد خبراء الأحجار عن قطعته المفضلة لمكافحة القلق، فمن المحتمل أن يخبرك عن الليبيدوليت. من الصين القديمة إلى أمريكا الأصلية، تم استخدام هذا الحجر الكريم لتهدئة العقل وتعزيز تركيزه منذ آلاف السنين. يحتوي هذا الحجر الكريم الغني بميكا الليثيوم، على نفس المعادن والخصائص المستخدمة في صنع أدوية تخفيف القلق في عالم الأدوية.
حجر الليبيدوليت
حجر الهاوليت:
يُعتبر حجر الهاوليت أحد الأحجار الكريمة الفعالة في تخفيف القلق. لونه الأبيض المرمري وحده قادر على تهدئة العقل والروح. إنه حجر موصى به بشكل خاص لمشاكل النوم والأرق.
حجر الهاوليت
حجر التورمالين:
إذا كنت تعاني من قلق شديد، فيمكن أن يكون حجر التورمالين الخيار الأمثل لك. يعمل هذا الحجر الواقي على صد الاهتزازات السلبية وتوجيهها بعيدًا عنك، ويساعد في توازن الطاقة العاطفية.
حجر التورمالين
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