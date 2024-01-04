6 أحجار كريمة تساعد فى تخفيف القلق والتوتر.. الكوارتز الوردي أشهرها

MENAFN - Youm7) في ظل الحياة المحمومة التي نعيشها، ذات الإيقاع السريع والمليء بالضغوط، يعاني العديد من الأشخاص من القلق والتوتر في حياتهم اليومية، وقد يكون من الصعب على بعضهم إيجاد الطرق الفعالة للتخلص منه. ومن الطرق البديلة المشهورة لتخفيف القلق والتوتر هي استخدام الأحجار الكريمة. حيث تُعتبر الأحجار الكريمة أدوات طبيعية للتوازن والتخفيف من القلق، وتعتبر وسيلة شائعة للعناية الذاتية والاسترخاء.في هذا التقرير، سنلقي نظرة على أفضل الأحجار الكريم لتخفيف القلق والتوتر، وفقًا لموقع "aovcrystals" للأحجار الكريمة:حجر السيلينايت:

الإفراط في التفكير يمكن أن يؤدي بسهولة إلى دوامة من التفكير السلبي، وهو أحد أكثر أشكال القلق انتشارًا. السيلينيت هو أحد أفضل الأحجار لتصفية ذهنك والسماح لك برؤية الأشياء بوضوح، وإزالة بقع الطاقة المجهدة في نفسك مثل المبيض اللطيف. يعمل هذا الحجر كمطهر لكل ما يحيط بها.





حجر سيلينيت





الجمشت:

يُعتبر الجمشت من الأحجار الكريمة الشهيرة، حيث يعزز الحدس ويفتح شاكرا التاج الخاصة بك. لا يبقيك الجمشت أكثر تركيزًا ويزيد من اتصالك بروحك فحسب، بل إنه أيضًا حجر وقائي بشكل لا يصدق يطرد الطاقات الخارجية التي تستنزفك.







حجر الجمشتحجر الكوارتز الوردي:

يمكن لمشاعر الحب أن ترفع مستويات الأوكسيتوسين في جسمك، مما يؤدي حتمًا إلى تقليل القلق. الكوارتز الوردي هو النسخة الكريستالية من العناق المهدئ، حيث يمكن لهذا الحجر الكريم الوردي الزاهي أن يفعل المعجزات من أجل تعزيز احترامك لذاتك وزيادة مستوى الرومانسية في حياتك.





حجر الكوارتز الزهريحجر الليبيدوليت: إذا سألت أحد خبراء الأحجار عن قطعته المفضلة لمكافحة القلق، فمن المحتمل أن يخبرك عن الليبيدوليت. من الصين القديمة إلى أمريكا الأصلية، تم استخدام هذا الحجر الكريم لتهدئة العقل وتعزيز تركيزه منذ آلاف السنين. يحتوي هذا الحجر الكريم الغني بميكا الليثيوم، على نفس المعادن والخصائص المستخدمة في صنع أدوية تخفيف القلق في عالم الأدوية.حجر الليبيدوليتحجر الهاوليت: يُعتبر حجر الهاوليت أحد الأحجار الكريمة الفعالة في تخفيف القلق. لونه الأبيض المرمري وحده قادر على تهدئة العقل والروح. إنه حجر موصى به بشكل خاص لمشاكل النوم والأرق.حجر الهاوليتحجر التورمالين: إذا كنت تعاني من قلق شديد، فيمكن أن يكون حجر التورمالين الخيار الأمثل لك. يعمل هذا الحجر الواقي على صد الاهتزازات السلبية وتوجيهها بعيدًا عنك، ويساعد في توازن الطاقة العاطفية.حجر التورمالين