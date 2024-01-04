وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء.. أبرزهم زيت اللوز

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- Youm7) تعانى الكثيرات خلال فصل الشتاء من مشكلة جفاف اليدين، بسبب انخفاض درجة حرارة الطقس، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتسبب في ذلك منها غسل اليدين بكثرة، وللتخلص من مشكلة جفاف اليدين، نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء من خلال اتباع خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع " babobotanicals ".
وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء وصفة زيت اللوز لترطيب اليدين
تحتاج الأيدي الجافة إلى الترطيب، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام زيت اللوز الذى يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية المفيدة للبشرة، وذلك من خلال تدليك اليدين بزيت اللو مرة واحدة بشكل يومى للحصول على نتيجة إيجابية.
ترطيب اليدين
وصفة مقشر السكر لترطيب اليدين
يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة مما يساعد على لمعان الجلد وترطيبه وذلك من خلال تحضير أجزاء متساوية من زيت الزيتون والسكر ومزجهما معاً وفرك اليدين بالخليط بلطف، مع تكرار الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع على الأكثر للحصول على نتيجة إيجابية وهى الحصول على يدين ناعمتين.
ترطيب اليدين فى الشتاء
وصفة جل الصبار لترطيب اليدين
يساعد جل الصبار على ترطيب البشرة ويقلل الالتهاب، مما يساعد في الحصول على يدين ناعمتين، ولهذا ينصح بتدليك اليدين بالقليل من جل الصبار وتركه لعدة دقائق ثم غسل اليدين بالماء، مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية مع مرور الوقت.
وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء
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