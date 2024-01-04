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وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء.. أبرزهم زيت اللوز

1/4/2024 11:37:08 PM
(MENAFN- Youm7) تعانى الكثيرات خلال فصل الشتاء من مشكلة جفاف اليدين، بسبب انخفاض درجة حرارة الطقس، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتسبب في ذلك منها غسل اليدين بكثرة، وللتخلص من مشكلة جفاف اليدين، نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء من خلال اتباع خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع " babobotanicals ".

وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء وصفة زيت اللوز لترطيب اليدين

تحتاج الأيدي الجافة إلى الترطيب، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام زيت اللوز الذى يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية المفيدة للبشرة، وذلك من خلال تدليك اليدين بزيت اللو مرة واحدة بشكل يومى للحصول على نتيجة إيجابية.


ترطيب اليدين


وصفة مقشر السكر لترطيب اليدين

يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة مما يساعد على لمعان الجلد وترطيبه وذلك من خلال تحضير أجزاء متساوية من زيت الزيتون والسكر ومزجهما معاً وفرك اليدين بالخليط بلطف، مع تكرار الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع على الأكثر للحصول على نتيجة إيجابية وهى الحصول على يدين ناعمتين.


ترطيب اليدين فى الشتاء


وصفة جل الصبار لترطيب اليدين

يساعد جل الصبار على ترطيب البشرة ويقلل الالتهاب، مما يساعد في الحصول على يدين ناعمتين، ولهذا ينصح بتدليك اليدين بالقليل من جل الصبار وتركه لعدة دقائق ثم غسل اليدين بالماء، مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية مع مرور الوقت.


وصفات طبيعية لترطيب اليدين في الشتاء










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