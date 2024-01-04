طرق إزالة بقعة صلصة الطماطم من الملابس.. خطوات سهلة وبسيطة

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- Youm7) إزالة بقع صلصة الطماطم سهلة جداً، وتتم من خلال المنتجات المنزلية المعروفة، فإذا وجدت بقعة صلصة طماطم على ملابسك، قومي بوضع قطعة الملابس في الماء البارد لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، ثم قومي بإضافة منظف سائلاً أو سائل غسيل الأطباق، ثم اشطفي القماش واتركيه حتى يجف، وتوجد طرق أخرى تساعدك على إزالة صلصة الطماطم من الملابس بشكل فعال وفقاً لموقع "thespruce".
إزالة صلصة الطماطم
قومي بإزالة أكبر قدر من الصلصة باستخدام سكينة غير حادة أو ملعقة، ولا تقومي بفرك البقعة حتى لا تكبر.
غسل البقعة بالماء البارد
قومي بوضع الجزء الخلفي من المنطقة التي توجد بها الصلصة تحت الماء البارد الجاري لمدة من 10 إلى 15 دقيقة حتى يتم إزالتها، ولا تقومي بوضع الجزء الأمامي تحت الماء حتى لا تقوم الماء بدفع البقعة إلى باقي أنحاء القماش.
استخدمى منظف غسيل سائل أو سائل غسيل الأطباق
قومي بفرك كمية صغيرة من منظف الغسيل السائل أو سائل غسيل الأطباق على الجزء الملون من القماش، قومي بوضعه بلطف بحركة دائرية بدءاً من الجزء الخارجي من المنطقة التي توجد بها الصلصة إلى الجزء الداخلي، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق قبل شطفه.
علاج آثار اللون
إذا كان يوجد آثار لون قومي بإضافة المزيد من منظف الغسيل أو سائل غسيل الأطباق أو مزيل للبقع ثم اتركيه لمدة 5 دقائق واشطفيه جيداً، إذا ظل اللون كما هو قومي بوضع عامل تبييض مثل بيروكسيد الهيدروجين أو الخل الأبيض المقطر أو عصير الليمون باستخدام اسفنجة.
غسل الملابس في الغسالة وتجفيفها
قومي بغسل قطعة الملابس في الغسالة، ثم تأكدي من عدم وجود أي آثر للبقع قبل وضعه في المجفف حيث يمكن أن تعمل الحرارة على تثبيت البقعة.
بقعة صلصة الطماطم
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