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طرق إزالة بقعة صلصة الطماطم من الملابس.. خطوات سهلة وبسيطة

1/4/2024 11:37:08 PM
(MENAFN- Youm7) إزالة بقع صلصة الطماطم سهلة جداً، وتتم من خلال المنتجات المنزلية المعروفة، فإذا وجدت بقعة صلصة طماطم على ملابسك، قومي بوضع قطعة الملابس في الماء البارد لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، ثم قومي بإضافة منظف سائلاً أو سائل غسيل الأطباق، ثم اشطفي القماش واتركيه حتى يجف، وتوجد طرق أخرى تساعدك على إزالة صلصة الطماطم من الملابس بشكل فعال وفقاً لموقع "thespruce".


إزالة صلصة الطماطم

قومي بإزالة أكبر قدر من الصلصة باستخدام سكينة غير حادة أو ملعقة، ولا تقومي بفرك البقعة حتى لا تكبر.


غسل البقعة بالماء البارد

قومي بوضع الجزء الخلفي من المنطقة التي توجد بها الصلصة تحت الماء البارد الجاري لمدة من 10 إلى 15 دقيقة حتى يتم إزالتها، ولا تقومي بوضع الجزء الأمامي تحت الماء حتى لا تقوم الماء بدفع البقعة إلى باقي أنحاء القماش.


استخدمى منظف غسيل سائل أو سائل غسيل الأطباق

قومي بفرك كمية صغيرة من منظف الغسيل السائل أو سائل غسيل الأطباق على الجزء الملون من القماش، قومي بوضعه بلطف بحركة دائرية بدءاً من الجزء الخارجي من المنطقة التي توجد بها الصلصة إلى الجزء الداخلي، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق قبل شطفه.



علاج آثار اللون

إذا كان يوجد آثار لون قومي بإضافة المزيد من منظف الغسيل أو سائل غسيل الأطباق أو مزيل للبقع ثم اتركيه لمدة 5 دقائق واشطفيه جيداً، إذا ظل اللون كما هو قومي بوضع عامل تبييض مثل بيروكسيد الهيدروجين أو الخل الأبيض المقطر أو عصير الليمون باستخدام اسفنجة.



غسل الملابس في الغسالة وتجفيفها

قومي بغسل قطعة الملابس في الغسالة، ثم تأكدي من عدم وجود أي آثر للبقع قبل وضعه في المجفف حيث يمكن أن تعمل الحرارة على تثبيت البقعة.


بقعة صلصة الطماطم










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