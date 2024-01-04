طرق طبيعية لتوريد الشفاه والوقاية من تشققها فى الشتاء

(MENAFN
- Youm7) الشفاه الوردية مطلب كل فتاة، فالشكل الوردي للشفايف ما هو إلا مظهر صحي يعكس اهتمام المرأة بنظامها الغذائي والجمالي أيضا، ولأن الكثير من العوامل قد تؤثر على لون الشفاه ولا تجعلها وردية، مثل التعرض الدائم لأشعة الشمس الحارقة، أو إهمال العناية بالشفاء أو عدم ترتيبها بالشكل الكافي، ينبغى أن تعرف كل فتاة طرق العناية بها.
ذكر تقرير نشر في موقع "
typology "،
أن الشفاه الوردية يمكن الحصول عليها بطرق طبيعية غير مكلفة تساعد على توريد الشفاه وتجعلها أكثر نضارة وحيوية وتعطي الوجه مظهرا جيدا وصحيا.
أولى خطوات الحصول على شفاه وردية هو ان تعتمدي على مكعبات الثلج الصغيرة التي تعزز من عمل الدم داخل الأوعية الدموية كذلك تعمل على نضارة الشفاه.
تقشير الشفاه بطريقة آمنة ودون مبالغة، أحد أهم الخطوات التي تساعد على التخلص من الجلد الميت فيها، وكذلك تساعد على تحسين مظهرها ودرجه لونها والتخلص من كل عوامل جفافها، فالتقشير يعمل على تنعيم الشفاة وينشط الانسجة وبالتالي سريان جيد للدم في الاوعية الدموية.
الترطيب من أهم الخطوات أيضا الذي يساعد على اعطائك شفايف نضره وجيدة وصحية، يزيد الترطيب العميق
من النعومة كما يوفر حماية تامة من تشققاتها، كذلك تحمي الشفاه من تحول لونها للأسود أو تغير اللون.
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