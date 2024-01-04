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طرق طبيعية لتوريد الشفاه والوقاية من تشققها فى الشتاء

1/4/2024 11:37:08 PM
(MENAFN- Youm7) الشفاه الوردية مطلب كل فتاة، فالشكل الوردي للشفايف ما هو إلا مظهر صحي يعكس اهتمام المرأة بنظامها الغذائي والجمالي أيضا، ولأن الكثير من العوامل قد تؤثر على لون الشفاه ولا تجعلها وردية، مثل التعرض الدائم لأشعة الشمس الحارقة، أو إهمال العناية بالشفاء أو عدم ترتيبها بالشكل الكافي، ينبغى أن تعرف كل فتاة طرق العناية بها.



ذكر تقرير نشر في موقع "
typology "،
أن الشفاه الوردية يمكن الحصول عليها بطرق طبيعية غير مكلفة تساعد على توريد الشفاه وتجعلها أكثر نضارة وحيوية وتعطي الوجه مظهرا جيدا وصحيا.



أولى خطوات الحصول على شفاه وردية هو ان تعتمدي على مكعبات الثلج الصغيرة التي تعزز من عمل الدم داخل الأوعية الدموية كذلك تعمل على نضارة الشفاه.



تقشير الشفاه بطريقة آمنة ودون مبالغة، أحد أهم الخطوات التي تساعد على التخلص من الجلد الميت فيها، وكذلك تساعد على تحسين مظهرها ودرجه لونها والتخلص من كل عوامل جفافها، فالتقشير يعمل على تنعيم الشفاة وينشط الانسجة وبالتالي سريان جيد للدم في الاوعية الدموية.



الترطيب من أهم الخطوات أيضا الذي يساعد على اعطائك شفايف نضره وجيدة وصحية، يزيد الترطيب العميق
من النعومة كما يوفر حماية تامة من تشققاتها، كذلك تحمي الشفاه من تحول لونها للأسود أو تغير اللون.


















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