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جهاز دمياط الجديدة ينظم حملات متواصلة لضبط وصلات المياه المخالفة بالمدينة

1/4/2024 11:37:04 PM
(MENAFN- Youm7) وجه المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة باستمرار أعمال المتابعة والرصد لأى تعديات على مرفق مياه الشرب بالمدينة.

وأكد أن لجنة الخلسة، شنت حملة مكبرة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والادارات المعنية
بالحى الثالث وأسفرت الحملة عن فصل عدد (30) وصلة مياه غير قانونية (خلسة) وضبط عدد (4) ماتور رفع مياه يعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد
وتم التحفظ على المضبوطات وايداعها مخازن الجهاز وتم تحرير محاضر فورية وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وإعادة احتساب معدلات الاستهلاك طبقا للوائح والاجراءات المنظمة فى هذا الشأن.

وأكد المهندس رئيس الجهاز بأنه لا تهاون مع مثل هذه المخالفات مع استمرارية عمل اللجنة
واسترداد حقوق الدولة.









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