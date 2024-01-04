قبل القرعة وإعلان الفائزين.. تعرف على عدد التأشيرات للحج السياحى والأسعار

MENAFN - Youm7) حددت الضوابط الصادرة عن وزارة السياحة والآثار بشان موسم الحج الجديد موعد يوم السبت المقبل لإجراء القرعة الإلكترونية والإعلان عن الفائزين للسفر لأداء الفريضة عبر شركات السياحة، كما وضعت أسعار الحد الأقصى لبرامج الحج وعدد التأشيرات المخصصة لكل منها سواء الخمس نجوم أو الاقتصادى والبرى.





وتم تخصيص 23 ألف تأشيرة حج للسفر عبر شركات السياحي، تم تقسيمها إلى 4 آلاف تأشيرة للسياحى خمس نجوم بواقع 17% تقريبا من عدد التأشيرات، و13 ألف تأشيرة لبرامج السياحي الاقتصادي (طيران) بنسبة 57% من عدد التأشيرات، و6 آلاف تأشيرة للسياحى البرى بواقع 26% من عدد التأشيرات.





أما عن الأسعار التى نصت عليها الضوابط والتى تمثل الحد الأقصى لأسعار البرامج ويجوز للشركات تنفيذ أسعار تقل عنها فجاءت كالآتي:





سياحي خمس نجوم:

صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 متر بسعر 450 ألف جنيه.

صف ثان من 250 متر إلى 1250 متر

بسعر 390 ألف جنيه.





سياحى اقتصادي طيران

موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 260 ألف جنيه.

اقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 230 ألف جنيه.

اقتصادى تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 226 ألف جنيه.





سياحي بري

موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 225 ألف جنيه.

بري تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 195 ألف جنيه.

بري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 191 ألف جنيه.







