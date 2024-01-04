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البترول الخام يتصدر أعلى السلع تصديرا فى شهر أكتوبر الماضى

1/4/2024 11:37:04 PM
(MENAFN- Youm7) أظهرت بيانات النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر الماضى، ارتفاع صادرات بعض السلع المصرية خلال هذا الشهر، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق.



ومن أهم هذه السلع البترول الخام وارتفع بنسبة 61.7%، ثم الملابس الجاهزة وارتفعت بنسبة 14.2٪، يليها صادرات العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 17.3 %، وأخيراً قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد وارتفعت بنسبة 1.2% .



وجاء ارتفاع هذه السلع على الرغم من انخفاض القيمة الاجمالية للصـادرات المصرية بنسبة 19.2٪، حيـث بلغـت
3.23 مليـار دولار خـلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 4.00
مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق.



وعزا بيان النشرة الشهرية هذا التراجع إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع مثل منتجات البترول بنسبة
43.6%، ولدائــن بأشكالها الأولية بنسبة 21.4%، وفواكه طازجة بنسبة 0.1%، والغاز
الطبيعى والمسال بنسبة 95.8%.



وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجـارى 3.15 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 3.78 مليـار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 16.6٪.












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