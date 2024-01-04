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تشغيل وضع الساخن بمبرد المياه سبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء

1/4/2024 11:37:04 PM
(MENAFN- Youm7) يلجأ العديد من المواطنين إلى تشغيل مبرد المياه على وضع الساخن يتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية سواء بالمنازل أو المنشآت التجارية ويكون بمثابة تشغيل سخان المياه الكهربائى، وفيما يلي بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء بمبرد المياه:



1- ينصح بغلق خاصية التسخين بالمبرد لانها تعادل استهلاك سخان المياه الكهربائى تقريبا.



2- انزع فيشة جهاز مبرد المياه من المنبع فى حالة الخروج من المنزل بنزع الفيشة من المنبع.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية بدأت فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء منذ أمس الأربعاء، وذلك خلال فترة امتحانات منتصف العام استجابة لطلبات النواب والمواطنين.



وأعدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى خطة لتنفيذ القرار بعدم تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائى بعد الساعة الـ5، وتوزيع جداول التخفيف على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية والتشديد بضرورة الالتزام بعدم تخطى مدة الفصل ساعتين.












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